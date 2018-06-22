Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu
Aykut Kocaman'ın tazminat polemiğinde düğüm çözüldü! Tecrübeli teknik adam, Ali Koç ile arasında geçen diyaloğu Hürriyet ve Spor Arena aracılığıyla kamuoyuna iletti.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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Aykut Kocaman’ın tazminat polemiği günlerdir sürüyor. Yerine Cocu’nun getirildiği Kocaman’ın tazminat alıp almayacağı tartışılırken, önceki gün 1.5 milyon Euro’sunun peşin olarak verildiği iddiası ortaya atıldı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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Fenerbahçe eski teknik direktörü Kocaman’a hakkında çıkan bu söylentileri sorduk... Gerçekten 1.5 milyon Euro’yu almış mıydı? Alaycı bir ifade ile yanıt verdi: - Benim yerime birileri tahsilat mı yapıyor acaba?
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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Ve ekledi: - Sen gazetecisin. Böyle doğru olmayan haberler nasıl çıkar? Yani bir insan nasıl yalan haber yazabilir?
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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HAK ETMEYENLER ALDI!
Ardından anlatmaya başladı: - Ali Koç ile görüşürken herhangi bir tazminat isteğimin olmadığını söyledim. Sadece yardımcılarımla ilgili taleplerde bulundum. Onlar iş bulana kadar haklarının verilmesini rica ettim.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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Ancak Ali Bey çok kibar bir insan... “Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile konuştuk. Gerekeni yapacağız... Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz” dedi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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YANİ, Aykut Kocaman talepte bulunmamasına rağmen Ali Koç, kendisine son derece kibar bir biçimde hakkını vereceğini iletmişti. Bu konu ne Kocaman’ın ne de Ali Koç’un gündeminde olmamasına rağmen ve herhangi bir ödeme ya da anlaşma yapılmamış olmasına rağmen söylentiler çıkmış ve Kocaman rahatsız olmuştu.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
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Tecrübeli teknik adam, bu rahatsızlığı gidermek adına kamuoyuna Hürriyet aracılığı ile bu mesajı vermek istediğini belirtti. Ali Koç ve Aykut Kocaman arasında ne bir para pazarlığı var ne de böyle bir polemik. İki taraf da bu yapay gündemden rahatsızlar. Çünkü gündemleri çok farklı.