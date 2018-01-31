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Futbol

Aykut Kocaman konuştu! Sosyal medya sallandı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor galibiyeti sonrası, "Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin." sözleri sonrasında sosyal medya sallandı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor galibiyeti sonrası, "Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin." sözleri sonrasında sosyal medya sallandı.

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İşte sosyal medya tepkileri;

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Aykut KocamanFenerbahçeGiresunsporZiraat Türkiye Kupası

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