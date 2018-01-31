Aykut Kocaman konuştu! Sosyal medya sallandı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor galibiyeti sonrası, "Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin." sözleri sonrasında sosyal medya sallandı.
Hürriyet Haber
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Hürriyet Haber
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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor galibiyeti sonrası, "Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin." sözleri sonrasında sosyal medya sallandı.