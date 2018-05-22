Aykut Kocaman istifa ediyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Haziran ayı başında yapılacak genel kurulda göreve gelecek başkanın ‘elini rahatlatmak’ ve ‘ayak bağı olmamak’ gibi gerekçelerle istifa kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, kendisine “İşine devam et” denilirse görevini kaldığı yerden sürdürecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet
SON GÜNCELLEME
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Bir süredir konuşulan Aykut Kocaman’ın istifası ile ilgili son durum netlik kazandı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre Fenerbahçe hocası önümüzdeki birkaç gün içinde istifasını verecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet
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1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman’ın, haziran başındaki başkanlık seçimi nedeniyle “nezaketen” istifa edeceği öğrenildi. Takımın 2-3 futbolcu takviyesiyle çok iyi noktaya geleceğini öngören Kocaman, böyle bir düşüncesi olmasına rağmen adaylardan Aziz Yıldırım ya da Ali Koç’tan hangisi kazanırsa kazansın, seçilecek başkana “ayak bağı olmamak” adına istifa edecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet
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Başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç ile ilişkileri iyi olan Kocaman, yine de ikisinin de “elini rahatlatmak” amacıyla istifa kararını aldı. Yakınlarına, bu kararının klasik bir istifa olarak algılanmaması gerektiğini anlatan Kocaman, bu şekilde iki başkan adayının kendisi hakkında vereceği kararı kolaylaştırmak ve tercihlerine saygısını göstermek istediğini belirtti. Edinilen bilgilere göre, Kocaman, genel kuruldan çıkacak başkan ile konuşacak ve kendisiyle devam edilmek istenirse, görevini sürdürecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet
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Aykut Kocaman, bir yandan istifası ile ilgili hazırlığını yaparken, diğer yandan da takımla ilgili ayrıntılı raporunu hazırladı. Bu raporda kalmasını ve gitmesini istediği futbolculara ilişkin görüşlerini açıklayan Kocaman, yeni dönemde eskinin sıkıntılarının yaşanmamasını hedefliyor. Kocaman’ın gelecek yıl için bir stoper, orta sahaya bir sol iç ve bir kanat oyuncusu istediği belirtiliyor. Kocaman’ın ayrıca 1 yıl boyunca iletişimci olmadan çalıştığını ve bunun büyük sorunlara yol açtığını raporuna eklediği öğrenildi.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet
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SKRTEL İDDİASI
The Sun Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Martin Skrtel’in transferi konusunda anlaştı. İddiaya göre, sarı lacivertli kulüp, Skrtel için 3.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti. 3 yıllık sözleşme imzalayacak Skrtel’in transferinde, Liverpool’da takım arkadaşı olan ve Rangers’in teknik direktörlüğünü yapan Steven Gerrard’ın ısrarının önemli rol oynadığı öğrenildi. ·
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet
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EN İSTİKRARLISI JOSEF
2017-2018 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe’nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza oldu. Türkiye’deki ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30 maçta forma giyen De Souza, bu sezon 33 karşılaşmada oynadı. Vitor Pereira ve Dick Advocaat’tan sonra Aykut Kocaman’ın da vazgeçilmezlerinden olan Josef de Souza, bu sezon süre aldığı 33 lig müsabakasının 32’sine ilk 11’de başladı. Toplamda 2 bin 867 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol att