Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Aykut Kocaman canlı yayında bombaladı! Tuncay Şanlı...
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında flaş açıklamalarda bulundu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Kocaman, Valbuena ile ilgili 'Neden oyuna sonradan dahil oluyor?' sorusunu cevaplarken Fransız oyuncuyla ilgili daha önce yapılan yorumlarla ilgili çok sert konuştu. İşte Kocaman'ın o sözleri...
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"Valbuena'nın da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım."
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"Valbuena'yı da ben burada yüksek randımanla kullandım. Yıldız oyuncu, yeteneklerini takıma uygun şekilde veren, takıma katkı sağlayan, takımı yükselten oyuncudur."
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"BU NASIL BİR EGO!"
"Spor medyasında yapılan bazı yorumlar rahatsız edici... Bazı yorumcular 'Ben Valbuena'nın yerinde olsam oyuna girmezdim' dedi. Bu nasıl bir ego? Tuncay Şanlı ve Tümer Metin... Gel benim oyuncum ol da girme bakalım."
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Tuncay Şanlı, 7-0 biten Karabük maçında 83. dakikada oyuna dahil edilen Valbuena ile ilgili şunları söylemişti: "Taraftarlar Valbuena'yı seviyor. Onun attığı golleri, yaptığı asistleri, hareketleri beğeniyolar. Bunun için Aykut Kocaman'a tepki gösterilmesi normal. Seyirciye hoş gelen futbol oynuyor. Fakat Valbuena da hiç tepki göstermiyor. Çok kolay bir şey değil. Tebrik etmek gerekir. Ben olsam oyuna girmezdim."