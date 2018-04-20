Aykut Kocaman: Burada başka bir durum var

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Kulübü, olaylı derbi sonrası yol haritasını belirledi. İşte detaylar...
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar
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Haftaya TFF’ye savunma verecek olan kulüp, burada öncelikle Beşiktaşlı oyuncuların, hakemden önce soyunma odasına neden önce gittiği sorusunu yöneltecek. Ayrıca hakem Mete Kalkavan’ın maçı tatil etmeye sürekli meyilli olduğunun altı çizilecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar
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Savunmada ayrıca siyah beyazlı futbolcular ve teknik heyetin sürekli maçı oynatmamaya uğraştığı, Caner Erkin, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’in tribünlere küfür ettiği, Şenol Güneş’in de taraftarı tahrik ettiği ifade edilecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar
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"GÖRMEK İSTEDİKLERİ GİBİ"
Kulüpler Birliği’nin olayla ilgili, “Fenerbahçe’nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz” şeklindeki açıklamasına sarı lacivertlilerden tepki geldi. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, “Olaylara bakış açıları yalnızca ‘görmek istedikleriyle’ sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlenmesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir” denilirken “Sürecin en büyük mağduru biziz” ifadeleri kullanıldı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar
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"AMAÇLARI BİZİ EKSİLTMEKTİ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu büyük üzüntü yaşarken, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede, “İkinci devrenin başlaması ile birlikte Beşiktaş’ın tek amacı Fenerbahçe’yi provoke etmek ve eksiltmekti” dedi. Tecrübeli teknik adam, “Kayserispor maçında ikinci devre Volkan’a sürekli yabancı maddeler atılıyordu. Kupanın ilk maçında Beşiktaş’a gol attığımızda Mehmet Topal’ın kafası sahaya atılan maddelerle yarıldı oyuna devam ettik. Hasan Çetinkaya’nın kafasından kanlar aktı. Final bize doğru giderken sahaya atılanlara hiçbir şekilde anlam veremedik. Burada başka bir durum var” diye konuştu.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar
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VOLKAN DEMİREL: BRAVO HOCAYI ALKIŞLAYIN
Fenerbahçeli Volkan Demirel, Şenol Güneş hastaneye götürülürken tecrübeli teknik adamın bilinçli bir şekilde ve herhangi bir darbe almadığını belirterek soyunma odası koridorlarında duruma tepki gösterdi. ”Bravo, alkışlayın hep beraber… Bravo…” diye bağıran Volkan daha sonra takımının soyunma odasına gitti.