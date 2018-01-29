Aykut Kocaman: Böyle şampiyon olunmaz

Tecrübeli çalıştırıcı, bazi yorumcuların taraftarları olumsuz etkilediği görüşünde. Eksiklere rağmen Trabzon karşısında üstün oynadıklarını belirten Aykut Kocaman, buna rağmen eleştiri aldıklarına dikkat çekti.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Taraftarların da bu yorumlardan etkilenip takımı yuhaladığını ifade eden Kocaman, “Eğer şampiyon olacaksak hep birlikte şampiyon olacağız. Ama bu şekilde olunmaz. Taraftar her şartta takıma sahip çıkmalı” dedi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından Trabzon deplasmanını 1 puanla kapatırken, maç sonrası teknik direktör Aykut Kocaman’ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar dikkat çekiciydi. Soruları gergin bir üslupla yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcının bu görüntüsünün ana nedeni medyada takımına yöneltilen eleştiriler ve taraftarların bunlardan etkilenmesi idi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Takımının özellikle iç sahada yuhalanmasından rahatsız olan sarı lacivertli çalıştırıcı, bu durumun takımı olumsuz etkilediği görüşünde. Oyuncularının Trabzonspor maçında verdiği görevleri harfiyen yerine getirmesi nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Kocaman, kalelerinde gördükleri ilk pozisyonun gol olmasından dolayı ise üzgün.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Giuliano, Skrtel, Janssen, Neto ve Şener’in yokluğuna rağmen maçın neredeyse tamamında Trabzonspor’dan üstün olduklarını düşünen Kocaman, buna rağmen eleştirildiklerini ifade ediyor. Aykut Kocaman’ın özellikle bazı yorumculara sitemde bulunduğu ve bu isimlere önceki gece geç saatlerde mesaj atarak, yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendilerine yönelik olumsuz yorumların taraftarları da etkilediği ve bunun sonucunda takımının maçlarda haksız yere yuhalandığı görüşünde.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Aykut Kocaman’ın konu ile ilgili olarak sitemini yakınlarına, “Eğer şampiyon olacaksak hep birlikte olacağız. Ama bu şekilde şampiyon olunmaz. Eleştiri elbette ki olacak ama bütün bunlar bir mantık çerçevesinde olmalı. Taraftarlarımız her koşulda takıma sahip çıkmalı” sözleriyle dile getirdiği belirtildi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA-DHA-İHA
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Kocaman, Trabzon maçı sonrası takımına yönelik eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade etmişti: “Yorumcuların ve taraftarların bir kısmının futbola bakışlarında fark var. Bizim insanımız şu futbolu seviyor. Orta saha boş kalacak, ilerisi kalabalık. Hurraa oradan, hurraa diğer taraftan!..”