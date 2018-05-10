"Aykut Kocaman Anadolu takımı antrenörü gibi"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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AKHİSAR’ın Seleznyov’lu oyunuyla, Seleznyov’suz oyunu çok farklı. Geçen sezon Cikalleshi’nin yaptığı katkıyı bu yıl Seleznyov yaptı, stoperlerle çarpışmayı bilen, uzun top indiren, takımına zaman kazandırabilen bir santrfor. Ama o olmadığında kadroda onun işini iyi yapabilen bir alternatifi olmadığı için tamamen değişiyor Akhisar’ın oyunu. Dün en uçta kısa ve koşucu Muğdat’ı tercih ettiler, stratejilerini tamamen hızlı çıkıp, faul kazanıp, duran toplardaki üstünlüklerini kullanma üzerine kurdular. Başardılar da. Özellikle ilk devrede savunmada hareketli oyunda, hücumda da duran toplarda havanın hakimiydi yeşil siyahlılar... Ne yaptıklarını bilerek, çalışarak, hak ederek kazandı Akhisarlılar.
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İlk devrede Fenerbahçe topa sahip olmasına rağmen oyuna sahip olan taraf Akhisar’dı. Saat 21:15’te Aykut Kocaman’ın bu durumu değiştirebilmek için önünde iki opsiyon vardı: Ya sahadaki kaliteli oyuncu sayısını artırıp yerden pas oyunuyla gol arayacaktı. Ya da Akhisar’ın istediği gibi havada çarpışmayı seçecekti. O, bu sezonun genelinde olduğu gibi sahada kaliteli oyuncuyu artırmayı değil, ikinci yolu, yani havada çarpışmayı seçti
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KOCAMAN, ANADOLU TAKIMI ANTRENÖRÜ GİBİ
Zaten Aykut Kocaman’ın seviye atlayamamasının, taraftarının ve kamuoyunun kalbini kazanamamasının sebebi de bu. Büyük takım hocası gibi değil, kaliteli bir Anadolu takımı antrenörü gibi kararlar alması. Dün Valbuena’yı sokarken Aatıf’ı değil Soldado’yu çıkarması, bunun bir numaralı ispatı. Dünkü sonuç, sadece kupanın değil, ligin de kaderine tesir etti doğrudan... Akhisar’ın Avrupa Ligi bileti almasıyla ligdeki hedefsiz takım sayısı 3 tane daha arttı: Artık Trabzonspor, Sivasspor ve Göztepe’nin de Avrupa hayalleri suya düştü. Kalan 2 haftada şampiyonluk yarışını da, düşme hattını da doğrudan etkileyecek bu durum.
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MAÇIN ADAMI: MIGUEL LOPES
ÜLKENİN en az dikkat çeken, buna rağmen en fazla katkı yapan sağ beki. Dün 3 golde de doğrudan payı var, ikisinde işbirliği yaptığı Muğdat’la beraber kürsü onun hakkı.
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İLKER YASİN: İYİ GÜNLER YAKINDA
Türk futbolunda enteresan şeyler olmuyor. Her şey yoluna giriyor. Hak eden kazanıyor. Sahada tamam, masada da yavaş yavaş her şey düzelecek. Ligde F.Bahçe sadece Akhisar’a iki maçta kaybetmiş ve kupa finaline psikolojik bir eziklikle gelmişti. Bir ilçe takımının ve Okan Buruk’un oyun hesapları ve motivasyonları muhteşemdi. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm camiayı tebrik ediyorum. Yarı finalde G.Saray’ı, finalde F.Bahçe’yi yendiler, daha ne olsun?
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Türkiye Kupası finali, tribünlerin yarısı boş. Nerede bu seyirci? Akhisar taraftarı neden maça gelemez? Maçtan önce, şu an Başakşehir Kulübü Başkanı olan, Cumhurbaşkanlığı aile koruması içinde olan ve Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmış Göksel Gümüşdağ’ın şu sözlerine şahit olduk: “Türk futbolunda son zamanlarda çok enteresan şeyler olmaya başladı”, “Futbolu kimler yönetiyor bilemem”, “Böyle adalet sağlanmaz...” Başkan merak etmemeli, halen futbol kontrol altında. Tahkim’de Arda’ya ceza 16 maçtan 11’e, Mossoro’ya 5 maçtan 3’e düşer. Ve istediğiniz adalet tecelli eder. İlk yarı Fernandao kenarda otururken ceza sahasına 20’ye yakın kenardan orta gelirken Soldado ve Giuliano’ya umut bağlamak, Caner ve Mustafa Yumlu’ya “Aman rahat oynayın” demekten başka bir şey değildi. Maça hızlı başlayan F.Bahçe ilk 20 dakikada 2-0’ı yakalamadıysa kaleci Fatih’i kutlamak gerekir.
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İNANAN KAZANDI
Akhisar ilk yarıyı üstün kapatırken ikinci yarı oyuna giren Fernandao attığı gol ve kaçırdığı mutlak gol pozisyonlarıyla geceye damgasını vurdu. F.Bahçe’nin 17. Akhisar’ın ilk finaliydi ama Okan Buruk takımına verdiği motivasyon ve oyun planıyla Aykut’un üstündeydi. Topa çok sahip olan F.Bahçe ama maça ve kupaya sahip olan Akhisar oldu. Bence dün akşam F.Bahçe bu kupayı alacağına pek inanmamıştı. İnanan ve hak eden kazandı. Futbolumuzda iyi günler yakında.
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MAÇIN ADAMI: MUSTAFA YUMLU
AYKUT’un Fernandao’suz taktiğine teşekkür etti, Soldado’yu etkisiz hale getirdi. Gole gitti, kaleciyi geçemedi. Yumlu maçın adamı ama Sissoko’yu da yanına koymak gerekir