Aykut Kocaman: '2 ay sonra her rakibi bükeceğiz'

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ligi hedefledikleri yerde bitirdikleri söyledi ve ekledi: 'İkinci yarı her rakibi bükeceğiz...'
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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ligi hedefledikleri yerde bitirdikleri söyledi ve ekledi: 'İkinci yarı her rakibi bükeceğiz...' (Süleyman ARAT / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Ligin ilk yarısını hedefledikleri yerde bitirdiklerini söyleyen F.Bahçe Teknik Direktörü, “60. dakikadan sonra rakiplerimizi bükmeye başladığımızı gördünüz. İki ay sonra bunu daha iyi yapacak duruma geleceğiz ve 60’tan sonra her rakibi büken bir takım olacağız” dedi.
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Fenerbahçe, son dakikada iki gol kaçırdığı Atiker Konya deplasmanından 1-1 berabere ayrılarak büyük bir fırsatı kullanamadı. Sarı lacivertlilerde maç sonrası herkes büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, teknik direktör Aykut Kocaman, dikkat çekici açıklamalarıyla öne çıktı.
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “70. dakikadan sonra rakip kaleyi abluka altına alıp net pozisyonlar yakaladık ama istediğimizi elde edemedik” diyerek, oyuncularını öven Kocaman, esas gündem yaratacak açıklamaları daha sonra yaptı.
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Gazetecilerle sohbet eden tecrübeli teknik adam, takımının son dönemdeki gelişimine dikkat çekerek şunları söyledi...
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'Son dakikada 2 pozisyon ürettik'
"Ligde ilk yarı sonu itibariyle hedeflediğimiz yerdeyiz. 60’ıncı dakikadan sonra rakiplerimizi bükmeye başladığımızı gördünüz. İki ay sonra bunu çok daha iyi yapacak duruma geleceğiz ve 60’ıncı dakikalardan sonra her rakibi büken bir takım olacağız. Doldur- boşalt yapmıyoruz görüyorsunuz."
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Konya maçının son dakikalarını özellikle izleyin. Son topa, son paslara kadar bakın. O bölümde iki tane gol pozisyonu ürettik. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Kocaman’ın, bu sezon takımı lider G.Saray’ın 8 puan gerisinde iken söylediği, “Puan farkı suni” sözleri uzun süre tartışılmıştı.