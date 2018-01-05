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Aykut Demir'in son hali şaşırttı!
Futbol
Aykut Demir'in son hali şaşırttı!
Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor gibi takımlarda forma giymiş
Aykut Demir
'in son hali görenleri şaşırttı.
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 21:31
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 21:31
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 21:31
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 21:31
1 / 4
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da top koşturan Aykut Demir'in son hali sosyal medyada güne damga vurdu.
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 21:31
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 21:31
2 / 4
Aykut Demir, cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 21:31
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 21:31
3 / 4
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 21:31
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 21:31
4 / 4
Futbol
Anadolu Kulüpleri
Aykut Demir
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