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Futbol

Aykut Demir'in son hali şaşırttı!

Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor gibi takımlarda forma giymiş Aykut Demir'in son hali görenleri şaşırttı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da top koşturan Aykut Demir'in son hali sosyal medyada güne damga vurdu.

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Aykut Demir, cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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FutbolAnadolu KulüpleriAykut Demir

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