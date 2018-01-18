Aykut Demir tarih yazdı! Herkes bunu konuşuyor...

Giresunspor’un savunma oyuncusu Aykut Demir, Medipol Başakşehir deplasmanında attığı golle turu getirdi.
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Tecrübeli futbolcu, kendisini eleştirenlere en iyi yanıtı sahadaki performansıyla veriyor...
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İlk yarıda takımının en iyilerinden olan Aykut, Medipol Başakşehir ile oynanan rövanş maçında attığı golle takımının tarih yazmasını sağladı. Giresunspor 51 yıllık tarihinde ilk kez kupada çeyrek final oynayacak.
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Bu durum sosyal medyada da gündem maddesi olurken kullanıcılar Aykut Demir ile ilgili flaş paylaşımlarda bulundu. İşte o tweet'ler: