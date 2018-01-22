Ayhan Akman'dan flaş itiraf! Arda Turan...

Galatasaray'ın görevine son verdiği yardımcı antrenör Ayhan Akman, sarı-kırmızılı camiada yaşadıklarını anlattı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'da Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen yardımcı antrenör Ayhan Akman, TRT Spor'da canlı yayında soruları yanıtladı. İşte Akman'ın çok ses getirecek o açıklamaları:
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"Seçim tabii ki benim için de büyük sürpriz oldu. Başkan da Galatasaray camiası da böyle bir sonuç beklemiyordu. Yeri geldi yardımcı hocanın karışmaması gereken şeylere bile karıştım. İçim rahat, Galatasaray adına elimden gelen her çabayı gösterdim. Ben Tudor'un 3'lü defans kurgusu anlayışına katılmadığımı kendisine söyledim"
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"BEŞİKTAŞ MAÇINA ANLAM VEREMEDİM"
"Beşiktaş maçının ilk yarısında ortada bir oyun vardı. 2. yarının başlangıcında, 46. dakikada gol yedik ve bu da takımı düşürdü. Çok gömüldük ve hiç yakışmayan bir oyun sergiledik. Hep konuştuk, onun analizini de yaptık. Anlam verebiliyor muyum, şudur bizi geriye götüren nokta diyemem. Puan olarak da iyiydik, stres yapılacak bir durum da yoktu. Yediğimiz ilk gol, hatalı bir gol, oyuncuları bir anda demoralize etti, rakibinize de güven veriyor, büyük bir demoralize oluyor, bir anda düşebiliyor. Futbolculuğumuzda biz de yaşadık."
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GALATASARAY'DAN AYRILIK SÜRECİ...
"Galatasaray'da öyle bir atmosfer oluşturuldu ki, bu işi götüremeyecek havası oluştu. Fatih hoca gündeme getirildi. Galatasaray'ın tarihine baktığımızda en büyük başarılar Fatih Terim ile kazanılmış. Bu normaldi, rüzgar yönetenleri o noktaya götürdü."
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"ARDA TURAN TRANSFERİNİ İSTEDİK"
"Arda Turan ismi sezon başında geçti. Tamamen yönetimimizin, başkanımızın transferiydi. Yüksek meblağlar vardı maddi olarak. Bana sorulduğunda, Galatasaray'ın Arda'ya ihtiyacı olduğunu söyledim. Arda'nın adamlığına ve karakterine inandığım için, başarılı olacağına inandığım için pozitif baktım."
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"SELÇUK İNAN İLE BİR DİYALOG YAŞADIK"
"Sneijder hep çalıştı, Galatasaray'da kalmayı hep düşündü. Oyuncularla hocalar arasında zaman zaman gerginlikler olabilir. Hepsi saygı çerçevesinde olmalı. Futbolcu futbolculuğunu, hoca hocalığını, yardımcı yardımcılığını bilecek. Selçuk İnan ile Fenerbahçe maçında bir diyalog yaşadık ama sonra olması gerektiği gibi konu kapandı. Biz bunları sürdürmeyiz. Bazı sıkıntılar yaşanabilir, söylenmesi ve yapılması gereken neyse yaparız. Ben onun abisiyim ve kötü niyetli olmadığını da bilirim."
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"ASAMOAH TRANSFERİ BİTTİ DENDİ, GERÇEKLEŞMEDİ"
"Asamoah transferi bitti dendi ancak Juventus bırakmayınca transferi gerçekleşmedi. Sol bek ve sol ön oyuncu ihtiyacı var Galatasaray'ın" (Haber 7)