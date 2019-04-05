Ayhan Akman'dan flaş iddia! Arda Turan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Buket Aydın’la 40 programında Barcelona macerasının ardından Galatasaray'a neden transfer olmadığıyla ilgili soruyu, "Ayhan hoca ve Tudor oradaydı, onlara da sorsunlar.” şeklinde yanıtlamıştı…
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CNN Türk’te yayınlanan ve büyük ses getiren programda Arda Turan, “Gelmedi, gelmedi! 'Galatasaray beni istemedi' diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj.. O zaman tamam.. Ne yapayım ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir ile en büyük hayallerimi yaşayacağım inşallah." açıklamasını yaptı.
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Arda Turan’ın sözünü ettiği Ayhan Akman, o dönem Tudor’un yardımcısı olarak görüş yapıyordu…
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Akman, herkesin merak ettiği bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparak Arda Turan'ın sarı kırmızılı kulübe neden transfer olmadığını duyurdu…
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Biz Arda Turan'ı istedik ama
"Teknik ekip olarak biz Arda Turan'ı istedik. Benim de yakından tanıdığım ve futbolculuğunu çok iyi bildiğim Barcelona'dan Arda Turan'ı istememek olmazdı zaten. Futbola aç ve çıkış yapma isteğini de gözeterek Arda'yı istedik."
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Yöneticiler sıcak bakmadı
"Biz teknik ekip olarak istedik ama o dönemin başkanı, yöneticileri bu açıdan Arda Turan'a sıcak bakmadılar. Ve o yüzden de transfer gerçekleşmedi. Bize soruldu Arda için fikrimizi olumlu olarak ilettik.”
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“Teknik adam olarak Arda'yı istememek büyük hata olurdu. Hücum bölgesine çok önemli takviyeler yapılmıştı. Arda planı vardı son olarak... Yönetim, başkan uygun görmedi. Bonservis konusunda bedava çıkacaktı. Yönetimin tercihidir."
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Arda'nın Galatasaray hakkındaki diğer sözleri şöyleydi;Buket Aydın: Federasyonun ya da Galatasaray’ın başına geçmek gibi hedefleriniz var mı ?Arda Turan: Şimdi yüzde yüz böyle hedeflerim var, böyle hayallerim var. Hedeften önce hayal çünkü daha hayal kuracak yaştayım. Çünkü saha kenarında da futbola hizmet edebilirim. Bu devam edebilir ama buralara geldiğimde şahıstan çok bir sistem kurmak istiyorum çünkü Türkiye’deki problem bu. Ben geldiğimde bir şeyle devam ediyorum, siz geldiğinizde siz başka bir şeyle devam ediyorsunuz. Artık seviye öyle başka yerlere gitti ki.. Atıyorum siz bir takımın başına geliyorsunuz, o takımın sağlık ekibini de değiştiriyorsunuz.. Benim anlamadığım şey tıp da mı değişti yani o yüzden sizden Buket’ten Arda’dan Ahmet’ten Mehmet’ten önce bir sistem oturtturmalı, bir sistem yerleştirmeliyiz.
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Benim hedefim camiama, kulübüme, federasyona, ülkeme mutlaka hizmet etmek istiyorum yönetici bazında.. Çünkü orada gördüklerimi, Avrupa’da gördüklerimi yansıtmak istiyorum ama kendi şahsi fikirlerimle değil sistemle.. Oradaki sistemleri buraya getirmek istiyorum. Çünkü ben gittiğim zaman da bana bir şey olduğu zaman da Ahmet geldiğinde de aynı sistem üzerinden düzeltmeler yaparak devam etsin diye. Yazık günah yani, hayır kulüplerde çalışan başkanlara da yazık günah.. Emek veriyorlar, uğraşıyorlar işte.. Ali Koç’udur, Mustafa Cengiz’idir, Fikret Orman’ıdır, sayın Trabzon Başkanı Ahmetoğludur her yerle uğraşıyorlar.. UEFA’ya gidiyorlar bu insanların bir iş kimlikleri, bir başka kimlikleri var toplum nezlinde.. Çok yoruluyorlar yani neden Real Madrid gibi yönetmesinler, Atletico Madrid gibi yönetmesinler. Geliri gideri belli, dengesi belli, her şeyi belli şekilde..
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"Galatasaray’a değil de, neden Başakşehir’e transfer oldunuz?"
"Bir defa Göksel Abi bu transferi yaparken ona da çok ayrı teşekkür ediyorum, dedi ki “Arda hiçbir zaman Galatasaray camiasını kaybetmezsin, Galatasaray her zaman senin camiandır onu bilerek hareket et.” Sağ olsun bu benim gönlümü hep rahatlatır. İkinci şu Galatasaray beni hiçbir zaman istemedi, inanıyor musunuz buna? ‘Komik bir teklif geldi’ diye bir lafım var benim. Mehmet Arslan’da buralardadır ,Tayfun Abi (Bayındır) de burada.. Onlara da sorarsınız ‘komik bir teklif’.. Neden demiştim biliyor musunuz? Çünkü basında gazetecilere söylemişlerdi. Şimdiki yönetimi ve Galatasaray’ın hocamızı ayrı tutuyorum, bu konuyla alakalı onlarla ilgili hiçbir şey yok..."
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"Daha önceki yönetimden hiç kimse beni istemedi ki.. 6 aylık dönemde boştum, müsaittim. Galatasaray Başkanı ‘Arda ekonomiyi tercih etmiştir’ dedi. Nasıl ekonomiyi tercih edeyim? Hayatımda iki tane tercih hakkım oldu da ben mi ekonomiyi tercih ettim. Galatasaray benim camiam Galatasaray Başkanı’na veya başka insanlara benim cevap vermem doğru olmaz ama ben Galatasaray’a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım. 13-14 milyon Euro kazanarak gittim, dünyanın her yerinde ‘Galatasaraylıyım’ diye söyledim. Ben rakiplerimizden de teklif aldım. Ne yaptığım ortadadır, hangi cevapları verdiğim ortadadır. İsteyen istediğini söyleyebilir. Bu söylediklerimde Sayın Fatih Terim’i , Mustafa Cengiz’i ayrı tutuyorum çünkü onlarla ilgili hiçbir şey yok. Mustafa Cengiz her zaman gayet kibardır. Bundan önceki dönemde ki durumlarla ilgili konuşurum..."
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"Barcelona’da oynarken sizin kafanızda hep Türkiye’ye dönme fikri mi vardı?"
Arda Turan: Asla. Hiçbir zaman böyle fikir yoktu . Her zaman Türkiye bir opsiyondu ama şöyle bir şey var günlük yaşama ayak uyduramamak nasıl mümkün olabilir. Atletico Madrid’in on numarasıydım zaten. Yani beş tane kupa kazandım ve çok mutlu bir yaşamım vardı. Mesela Doğuş grubunun yaptığı bütün yatırımlarda bir aracıydım. İnsanları insanlarla tanıştırdım. Şahıs olarak ödül bile kazandım. Yani Türkiye İspanya ticaret ortaklığında şahıs olarak bi ödül bile kazandım. Aslında dediğim gibi Barcelona’dan Türkiye’ye dönme fikri nasıl gelişti?
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Bir hayal uğruna gelişti, mutluluk uğruna...Yani Başakşehir Kulübü, Göksel Gümüşdağ, Mesut Başkan, Mustafa Başkan ve Abdullah Avcı’nın bir hayali... “Türkiye’de çok başka bir sistemle gideceğiz, çok başka bir takım yaratacağız ve sen de gel bunun bir parçası ol” demeleri beni tahrik etti. Beni yine futbol tahrik etti Türkiye’ye dönmem için yoksa masada yani altısı yedisi resmi, dördü beşi sözlü dünyanın en önemli külüplerinden teklifler vardı. Ama ben kendim mutlu olmayı tercih ettim. Hayatım boyunca böyle gittiğim için onu anlatmaya çalışıyorum yoksa yedi sene orda oynadım. Hiç benimle İspanya’ya gelen bir Türkle konuştunuz mu veya etrafınızda size konuk olan insanlar geldiler onlara sorun ‘Arda gerçekten oradaki yaşama ayak uydurmuş mu uydurmamış mı?’ diye. İspanya Büyükelçimiz var Ömer Önhon ona sorun beraber insanları ağırlayıp beraber İspanyollarla Türkleri birleştiriyorduk yani dediğim gibi birçok konu algı ve gerçekliğe gidiyor maalesef. Yoksa inşallah İspanya’ya gideriz hep beraber de denk geliriz.