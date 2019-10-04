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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABER
04 Ekim 2019 - 15:13,

Ayakkabısı ile gündeme oturdu! ABD'li sporcu...

ABD'li heptatloncu Erica Bougard, Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda giydiği ayakkabı ile gündeme oturdu.

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Yedi branşta birden yarışan 26 yaşındaki sporcunun, gökkuşağı bantlı ayakkabısı dikkat çekti.

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Eşcinsel olan sporcu bir yıldız kadın arkadaşıyla birlikte. Boughard, cinsan tercihi dolayıısyla kendisini ifade etmekte zorlananlara katkıda bulunmanın kendisine mutluluk verdiğini söylüyor.

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Bougard konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

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"Politik bir mesaj vermiyorum, böyle bir şey düşünmedim."

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"Ayakkabıma bayrağı koydum ve insanlar bunu fark etti sanırım. Bence bizim de sporcular olarak söz hakkımız olmalı. Çünkü birçok insan bizi seyrediyor"

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"Bu önemli çünkü insanlar, kimi sevdiklerine göre başkalarından nefret edebiliyor."

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"Bu konuda tarafımı göstermek istedim ve ayakkabımda bu sembolü taşıdım"

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Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz gece oynanan ve Barcelona'nın 1-0 gelerek Inter'i 2-1 yendiği maçın hikayesini izliyoruz...

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