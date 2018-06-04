Ay sonu bombası! Dünyaca ünlü yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hangi futbolcular 30 Haziran'da serbest kalacak? Birbirinden önemli isimlere göz atalım...
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Türkiye'den ve dünya liglerinden müthiş yıldızlar, ay sonunda serbest kalacak. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek isimlere göz atalım...
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Andre-Pierre Gignac (33 yaşında) - Galatasaray'la anıldı, Beşiktaş'ın ilgisi var. 3 senelik Meksika macerasına 77 gol sığdırdı. Sözleşmesi ay sonunda bittiğinde kime giderse gitsin, yine büyük işler yapacaktır.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Fernando Torres (34 yaşında) - İspanyol golcü, iki farklı dönem hizmet ettiği çocukluk aşkı Atletico Madrid'den ayrılacağını açıkladı. Sözleşmesi ay sonunda bittiğinde, tecrübeli golcüyü MLS'te görebiliriz.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Emre Can (24 yaşında) - Liverpool ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Emre Can'ın, Juventus ile sözleşme imzalaması an meselesi.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
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Balazs Dzsudzsak (32 yaşında) - Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Dzsudzsak'ın Al-Wahda ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. 25 maçlık Bursaspor kariyerinde 9 gole katkı yapmıştı. (4 gol - 5 asist)
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Bernard (26 yaşında) - Omzundan sakatlanan Bernand, en son 10 Mart'ta forma giymişti. 5 yıllık Shakhtar kariyerine, 150'den fazla maç sığdırdı. Sözleşmesi ay sonunda bitecek oyuncu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia ediliyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Sergio Canales (27 yaşında) - Real Sociedad'ın 10 numarası, La Liga'da 200'den fazla maça çıktı, Real Madrid forması giydi. Sözleşmesi ay sonunda bitecek futbolcunun peşinde 3 büyük İstanbul kulübünün de olduğu iddia ediliyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Giorgio Chiellini (34 yaşında) - Juventus ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan tecrübeli stoperin, takımıyla yeni bir kontrata imza atması bekleniyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Achraf Hakimi (20 yaşında) - Real Madrid'in genç bek oyuncusu, şu an Fas ile milli takım kampında ve Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Oyuncunun menajeri Alejandro Camano, Beşiktaş'ın ilgisinden bahsetmişti.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Hatem Ben Arfa (31 yaşında) - Sözleşmesi bittiğinde PSG'den ayrılacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz dönemlerde ciddi şekilde kendisiyle ilgilendiği biliniyor. Yeni durağı neresi olacak merak konusu.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Jack Wilshere (26 yaşında) - Uzun süre sakatlıkla boğuştu, Bournemouth'a gitti geldi. geçtiğimiz sezon Arsenal'in Avrupa Ligi macerasında önemli rol aldı. Galatasaray'ın istediği, Fenerbahçe'nin takipte olduğu söyleniyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Joe Ledley (31 yaşında) - Orta sahada Galli dinamo. Crystal Palace serbest bırakınca geçtiğimiz sezonu Derby ile geçirdi. Sözleşmesi ay sonunda bitecek ama Lampard devam etmek isteyebilir.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Keisuke Honda (32 yaşında) - Milan'da aradığını bulamadı, 1 senelik Meksika serüvenine 10 gol - 7 asist sığdırdı. Geçtiğimiz yıllarda adı Galatasaray'la anılmıştı. Ay sonunda serbest kaldığında yine gündemi meşgul edecektir.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Ki Sung-yueng (29 yaşında) - Swansea'den ayrılacağını açıkladı ama yeni takımını söylemedi. 160'dan fazla Premier Lig maçında forma giydi. Orta sahada çekilecek yük varsa, Ki her zaman bunu kaldıracaktır. Sözleşmesi ay sonunda bittiğinde gözde olması bekleniyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Luke Shaw (23 yaşında) - Sakatlıklar belini büktü, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Manchester United'ın sözleşme uzatmayacağı konuşuluyor. Fenerbahçe devre arasında ilgisini belli etmiş ama sonuç çıkmamıştı. Bakalım yeni adresi neresi olacak?
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Mario Balotelli (28 yaşında) - Nice ile devam etmeyecek. Beşiktaş'ın ilgisi oldukça yüksek. "Şenol Güneş'in elinde Balotelli de uslanır" diyen çok. Şu an İtalya ile milli takım kampında, ay sonunda kontratı bittiğinde yine gündemi meşgul edecek.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Marouane Fellaini (31 yaşında) - Galatasaray'a mı gelecek yoksa Beşiktaş'a mı? Mourinho'nun da Belçikalı oyuncuyu bırakmak istemediği biliniyor. 250'ye yakın Premier Lig maçında forma giyen tecrübeli isim, ay sonunda sözleşmesi bittiğinde yine gözde olacaktır.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Max Meyer (23 yaşında) - Schalke ile sözleşmesini uzatmayacak, adres Premier Lig mi? Beşiktaş'ın ilgisi vardı ama Alman orta saha oyuncusunun Liverpool ya da Arsenal'e gideceği konuşuluyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Milan Badelj (29 yaşında) - Fiorentina'nın kaptanı takımdan ayrılıyor mu? Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncu, Fenerbahçe'ye gelir mi? Önümüzdeki günlerde adını sıkça duyacağız, buna şüphe yok.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
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Oğuzhan Özyakup (26 yaşında) - Fikret Orman, Beşiktaşlıların yüreğine su serpti ve Oğuzhan ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Sözleşmesi ay sonunda bitecek yıldızın, son dakika sürprizi olmazsa takımda kaldığını söyleyebiliriz.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
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Olcan Adın (33 yaşında) - Tecrübeli sol ayak, Akhisarspor ile sözleşmesini uzatmayacak. Serbest kalacak olması sebebiyle lige yeni yükselen takımların gözdesi durumunda.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Soner Aydoğdu (27 yaşında) - Galatasaray mı, yoksa Göztepe mi? Akhisarspor ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Soner'in yeni adresi neresi olacak? Merkez orta saha, bu sezon ligde 13 gole katkı yaptı, transferin gözdesi! (7 gol - 6 asist)
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Uğur Çiftçi (26 yaşında) - Gençlerbirliği küme düştü, Süper Lig'de oynama isteği devam eden sol bek, yeni sezonda hangi takımda oynayacak? En büyük aday Galatasaray!
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Uğur Demirok (30 yaşında) - Trabzonspor'da kalması bekleniyor. Ünal Karaman ile yapılanmaya gidecek olan bordo-mavililerin, tecrübeli stoperle yola devam edeceği konuşuluyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Volkan Şen (31 yaşında) - Kısa Konyaspor macerası sona mı erecek, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den sonra, bir diğer büyük Beşiktaş'a mı gidecek? Şenol Güneş'in eski öğrencisini istediği ve sözleşmesi biteceği için yönetimin de sıcak baktığı iddia edildi.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Yasin Öztekin (31 yaşında) - FFP nedeniyle yüksek kontratlar öneremeyecek Galatasaray'dan ayrılacağı, yeni adresinin Kayserispor olduğu iddia edildi. Yasin, Galatasaray'dan haber bekliyor.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
SON GÜNCELLEME
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Volkan Demirel (37 yaşında) - Tamam mı, devam mı? Ali Koç'un yeni gelecek ekibi tecrübeli eldiven ile ilgini hangi kararı verecek? Fenerbahçe formasını 500'den fazla giyen Volkan Demirel'in geleceği merak konusu.