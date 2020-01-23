Avustralya Açık'ta görülmemiş olay! Korta çamur yağdı...

Yangın faciasının gölgesinde düzenlenen Avustralya Açık'ta görülmemiş bir olay yaşandı. Korta çamur yağarken eşi benzeri görülmemiş anlar ortaya çıktı.Uzun süredir orman yangınları ile uğraşan Avustralya, tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından birisi olan Avustralya Açık'a ev sahipliği yapıyor.Yangınların gölgesinde gerçekleşen turnuvaya bu kez çamur yağışı damgasını vurdu...Avustralya'da 1996 yılından bu yana en çok yağmur yağan gün yaşandı. Dolu yağışının da görüldüğü gün de aynı zamanda çamur yağdı.Hayatı alt üst eden hava durumundan tabii ki Avustralya Açık'ta etkilendi.Oynanması planlanan 64 maçtan sadece 32'si oynanabildi. Korta çamur yağarken uzun süre temizlenmesi beklendi. Maçları izlemeye gelen seyirciler de oldukça zor anlar yaşadı.Birçok karşılaşma çamur, yağmur ve fırtına nedeniyle ertelenirken tenisçiler de hava koşullarının yarattığı olumsuzluklardan şikayetçi oldu.Başta Federer, Nadal ve Wozniacki olmak üzere çok sayıda ünlü tenisçi, hava durumunun sağlığı olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.Avustralya'da yaşanan olumsuz hava koşulları, korkutucu fotoğraflar oluşturdu.Avustralya'da yağmur yağışının bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Turnuvanın geleceği ise merak konusu.