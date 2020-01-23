MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriAvustralya Açık'ta görülmemiş olay! Korta çamur yağdı...
GeriTenis Avustralya Açık'ta görülmemiş olay! Korta çamur yağdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Tenis
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 14:49, /

Avustralya Açık'ta görülmemiş olay! Korta çamur yağdı...

Avustralya Açık tenis turnuvasında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Kort içine çamur yağarken çok sayıda maç iptal oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yangın faciasının gölgesinde düzenlenen Avustralya Açık'ta görülmemiş bir olay yaşandı. Korta çamur yağarken eşi benzeri görülmemiş anlar ortaya çıktı.

2

Uzun süredir orman yangınları ile uğraşan Avustralya, tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından birisi olan Avustralya Açık'a ev sahipliği yapıyor.

3

Yangınların gölgesinde gerçekleşen turnuvaya bu kez çamur yağışı damgasını vurdu...

4

Avustralya'da 1996 yılından bu yana en çok yağmur yağan gün yaşandı. Dolu yağışının da görüldüğü gün de aynı zamanda çamur yağdı.

5

Hayatı alt üst eden hava durumundan tabii ki Avustralya Açık'ta etkilendi.

6

Oynanması planlanan 64 maçtan sadece 32'si oynanabildi. Korta çamur yağarken uzun süre temizlenmesi beklendi.

7

Maçları izlemeye gelen seyirciler de oldukça zor anlar yaşadı.

8

Birçok karşılaşma çamur, yağmur ve fırtına nedeniyle ertelenirken tenisçiler de hava koşullarının yarattığı olumsuzluklardan şikayetçi oldu.

9

Başta Federer, Nadal ve Wozniacki olmak üzere çok sayıda ünlü tenisçi, hava durumunun sağlığı olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

10

Avustralya'da yaşanan olumsuz hava koşulları, korkutucu fotoğraflar oluşturdu.

11

Avustralya'da yağmur yağışının bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Turnuvanın geleceği ise merak konusu.

12

TENİSİN YILDIZLARI FUTBOLA EL ATTI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi