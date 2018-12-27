Avrupa'nın gözü Altınordu'da! Tam 6 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, tam 6 futbolcularının Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer aldığını açıkladı. İşte o isimler...
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Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 26 puanla 8. sırada bitiren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıya girerken orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına iki takviye yapabiliriz." dedi.Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, hem yarışmacı hem de yetiştirmeci bir takım olduklarını, ilk yarıda Altınordu patentli 11 oyuncuya şans verdiklerini belirtti. Yusuf Acer, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Oğulcan Ülgün'ün sürekli ilk 11'de görev yaptığını bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:
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"İlk kez, ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasında kendimize yer bulduk. Aslında ilk yarı hedefimiz 30 puandı. 11 maçlık seride aldığımız beraberlikler buna ulaşmamızı engelledi gibi görünse de ikinci bölümde bunu telafi edeceğiz."
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Eroğlu, takım koşu mesafelerinin maç başına 113 kilometre olduğunu, 113,6 kilometre koşan Medipol Başakşehir'in ardından bu alanda ikinci sırada yer aldıklarını belirtti.
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Attıkları 20 golün 17'sinin ceza sahası içerisinden olmasının, planlı oyun sistemini gösterdiğini aktaran Eroğlu, şunları ifade etti:
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"Geriye dönüp baktığımda en çok Gençlerbirliği maçına üzülüyorum. En kötü şartlarda berabere bitirebileceğimiz bir maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Yine Gazişehir ve Adana Demirspor maçlarını da bu bağlamda değerlendiriyorum. Genel anlamda takım savunmasını kusursuz yaptığımızı ancak skora ulaşmada sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İkinci devre taşlar yerine oturdukça bu sorunu da ortadan rahatlıkla kaldıracağız. İkinci yarıya girerken orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına iki takviye yapabiliriz. Takıma direkt katkı yapacak isimler üzerinde duruyoruz."
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Eroğlu, Altınordu'da üretimin hiç bitmeden devam edeceğini belirterek, "Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke'den sonra Erce, Yusuf, Oğulcan, Alican, Kerim ve Recep de birçok takımın listesinde. Özellikle Avrupa kulüpleri, buradaki her oyuncuyu mercek altına alıyor. Niğde Anadolu Futbol Kulübü yapılanması sayesinde gençlerimizin zorluk derecesi yüksek maç sayısını artırarak gelişimlerini daha da sağlıklı bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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