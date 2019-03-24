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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
24 Mart 2019 - 11:06,

Avrupa'da takımına en çok katkı veren 10 yıldız

Avrupa futbolunda her gün dengeler değişiyor. Ronaldo ve Messi gibi süperstarlar hala dünyanın en iyileri kategorisinde olsa da, bazı futbolcular yaptıkları çıkışlarla bu isimleri geçebiliyor.

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Yapılan bir araştırmada, goller ve asistler hesaplanarak oyuncuların takımlarına kaç puanlık katkı verdikleri ortaya koyuldu. İşte Avrupa'da takımlarına en çok puan kazandıran 10 isim:

2/1210- Duvan Zapata

10- Duvan Zapata

Serie A ekiplerinden Atlanta'nın yıldızı Zapata, takımına tek başına 17 puan kazandırdı. Koloombiyalı forvet, takımının toplam puanına yüzde 38'lik katkı verdi. Zapata, kaydettiği 17 golle Serie A'da Cristiano Ronaldo'nun 2 gol gerisinde.

3/129- Wissam Ben Yedder

9- Wissam Ben Yedder

Fransız forvet, Sevilla'da gösterdiği yüksek form grafiğiyle göz dolduruyor. La Liga'da 16 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, takımının galibiyetlerine yüzde 40'lık katkı verdi.

4/128- Cristiano Ronaldo

8- Cristiano Ronaldo

Portekizli süperstar, Juventus'a 18 puan kazandırdı. Bu da yüzde 23'lük bir dilime tekabül ediyor. Bu oranın diğer rakiplerine göre düşük olmasının sebebi de Juventus'un yüksek bir puanda olması...

5/127- Pierre-Emerick Aubameyang

7- Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal'a 18 puan kazandıran Gabonlu golcü, yüzde 28'lik katkı verdi.

6/126- Jadon Sancho

6- Jadon Sancho

Genç İngiliz kanat oyuncusu Dortmund'da parladı. 8 gol ve 12 asist yapan 18 yaşındaki oyuncu, yüzde 28'lik puan katkısında bulundu.

7/125- Antoine Griezmann

5- Antoine Griezmann

Atletico Madrid'in yıldızı, takımı için 18 puanı tek başına aldı (%30)

8/124- Paul Pogba

4- Paul Pogba

Jose Mourinho'nun gidişiyle açılan Fransız yıldız, Manchester United'ın 19 puanına katkı verdi.

9/123- Lionel Messi

3- Lionel Messi

Messi olmasa Barcelona, 20 puan geride, La Liga'da 4. sırada olacaktı. 20 puan kazandıran Messi, Katalanların 74 golünün 41'inde var.

10/122- Eden Hazard

2- Eden Hazard

Belçikalı kanat oyuncusu, Chelsea'nin 20 puanına tek başına katkı yaptı. Bu da Maviler'in toplam puanının yüzde 35'ine tekabül ediyor.

11/121- Nicolas Pepe

1- Nicolas Pepe

Sezonun belki de en çok dikkat çeken ismi Lille'de forma giyen Nicolas Pepe. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Lille takımının 25 puanına katkı yaptı. Bu da yüzde 44'lik bir dilime eşit. Pepe'nin 17 golü ve 8 asisti bulunuyor.

12/12

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