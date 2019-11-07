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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07 Kasım 2019 - 14:21,

Avrupa'da en farklı yenilen Türk takımı! Beşiktaş sanılıyordu ama...

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar, şimdiye dek 27 maçta 5 ve daha farklı skorla sahadan yenik ayrıldı.

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1

Türk ekipleri içinde son olarak Beşiktaş, yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin FC Liverpool takımına 2007-2008 sezonunda 8-0'lık skorla farklı mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekip de dün gece Real Madrid karşısında mücadeleden 6-0 yenik ayrıldı.

2

Fakat en farklı yenilgi sanıldığı gibi Beşiktaş'a ait değil. İşte Türk futbol takımlarının Avrupa kupalarında şimdiye dek aldığı 5 ve daha farklı skorlu yenilgiler:

35-0LIK SKORLAR

5-0'LIK SKORLAR

1976-77 UEFA Kupası Salzburg-Adanaspor 5-0
1986-87 Kupa Gal. Kup. AFC Ajax-Bursaspor 5-0

1977-78 Kupa Gal. Kup. WTK Diosgyör-Beşiktaş 5-0

4

1962-63 Şam. Kul. Kup. AC Milan-Galatasaray 5-0
1999-00 Avr. Şam. Ligi Galatasaray-Chelsea FC 0-5

5

2017-18 Şampiyonlar Ligi Bayern München - Beşiktaş 5-0
1986-87 Şam. Kul. Kup. Beşiktaş-Dinamo Kiev 0-5

2000-01 Avr. Şam. Ligi FC Barcelona-Beşiktaş 5-0

66-1LİK MAĞLUBİYETLER

6-1'LİK MAĞLUBİYETLER

2013-14 Avr. Şam. Ligi Galatasaray-Real Madrid 1 - 6
2010-11 Şampiyonlar Ligi Valencia-Bursaspor 6-1

7

1970-71 UEFA Kupası FC Twente-Eskişehirspor 6-1
1978-79 Şam. Kul. Kup. PSV Eindhoven-Fenerbahçe 6-1

2002-03 UEFA Kupası FC Porto-Denizlispor 6-1

86-0 BİTEN MAÇLAR

6-0 BİTEN MAÇLAR

2019-20 Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Galatasaray 6-0
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Sevilla - Akhisar Bld. 6-0

2016-17 Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev - Beşiktaş 6-0

9

2000-01 Avr. Şam. Ligi AFC Leeds United-Beşiktaş 6-0
2001-02 UEFA Kupası SV Werder Bremen-Antalyaspor 6-0

10

1978-79 UEFA Kupası Honved-Adanaspor 6-0
1979-80 UEFA Kupası Banik Ostrava - Orduspor 6-0

11

1972-73 Şam. Kul. Kup. Bayern München-Galatasaray 6-0

127-2LİK TEK MAÇ

7-2'LİK TEK MAÇ

1990-91 Kup. Gal. Kup. FC Barcelona-Trabzonspor 7 - 2

13FENERBAHÇEDE KARA GÜN

'FENERBAHÇE'DE KARA GÜN'

1992-93 UEFA Kupası Sigma Olomouc-Fenerbahçe 7-1

14

1975-76 Şam. Kul. Kup. SL Benfica-Fenerbahçe 7-0

15YAKIN ZAMANIN EN FARKLI YENİLGİSİ

YAKIN ZAMANIN EN FARKLI YENİLGİSİ

2007-08 Avr. Şam. Ligi FC Liverpool-Beşiktaş 8-0

16

1965-66 UEFA Kupası TSV 1860 Münih-Göztepe 9-1

17EN FARKLI YENİLGİ ALTAYIN

EN FARKLI YENİLGİ ALTAY'IN

1962-63 UEFA Kupası AS Roma-Altay 10-1

18

Real Madrid'in Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 yendiği maçın özetini izliyoruz...

19

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