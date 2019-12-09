Avrupa, Muslera'yı konuşuyor! Benjamin Button...
Kurtarış yüzdesinde Avrupa’nın iki numarası durumuna gelen Galatasaray’ın yıldızı Muslera, yaşlandıkça daha iyi performans sergiliyor. Kaptan, son beş sezonun en iyi dönemini yaşıyor.
Galatasaray formasıyla 9. sezonunu yaşayan Fernando Muslera, Alanya maçında ayakta alkışlanırken son 5 yılının da zirvesinde.
Sahaya çıktığı 13 maçta maç başına 0.76 gol yeme ortalaması bulunan Fernando Muslera kalesine atılan topların yüzde 81'ine dur demeyi başardı.
Lazio'dan geldiği 2011- 12 sezonunda maç başına 0,74 gol yeme ortalaması yakalayan ve de şampiyonluk keyfi yaşayan Muslera, bu döneminde ise 0.76 gol yeme oranına ulaştı.
YAŞLI DOĞDU, GENÇ ÖLDÜ!Dünyaca ünlü yazar F. Scott Fitzgerald'ın "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" kitabı, 2009 yılında sinemaya aktarılırken Brad Pitt, 'Benjamin' karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Bir hastalık nedeniyle doğduğunda yaşlı bir adam görüntüsünde olan Benjamin, yaşı ilerledikçe gençleşiyor ve en son bir bebek olarak hayata veda ediyordu. Kitap milyonlar satarken filmi de 127 milyon dolar hasılat yapmıştı. (Sabah)
29