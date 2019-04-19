Avrupa Ligi'ne damga vurdular! Maç bitince...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İlk maçların ardından rövanş maçlarının sonuçları ile adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoch'un forma giydiği Slavia Prag'ın Chelsea mücadelesi nefesleri kesti.
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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Valencia ile Villarreal kozlarını paylaştı.
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Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekip, Lato'nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
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İkinci yarıda da Valencia'nın etkili oyunu devam etti. Karşılaşmanın 54. dakikasında Parejo attığı golle takımını Villarreal karşısında 2-0 öne geçirdi.
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Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ilk maçı 3-1 kazanan Valencia, rövanş maçını da 2-0 kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan taraf oldu.
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UEFA heyecanında zorlu bir mücadele de İtalya'da oynandı.
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Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Napoli'ye konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Arsenal'li futbolcu Lacazette harikja frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı böyle sonuçlandı.
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İkinci yarıda ise gol sesi çıkmayınca ilk maçı kendi evinde 2-0 kazanan Ada ekibi deplasmanda da 1-0 galip gelince yarı finale yükselen taraf oldu.
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Avrupa Ligi'nde sonucu merakla beklenen karşılaşmalardan biri de Eintracht Frankfurt - Benfica maçıydı.
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İlk maçı kendi sahasında Benfica 4-2 kazanmayı bilmişti.
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Rövanş maçında ise Alman ekibi deplasmanda attığı iki golün avantajını iyi değerlendirdi.
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Karşılaşmanın ilk yarısında Filip Kostic, 36. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Eintracht Frankfurt'a tur için bir gol daha gerekliydi.
13/30
O gol 64. dakikada geldi. Müthiş taraftar desteği ile Alman ekibi Rode ile skoru 2-0 yaptı.
14/30
Karşılaşma 2-0 Eintracht Frankfurt'un üstünlüğü ile sona erince turu atlayan taraf olmayı başardılar.
15/30
Almanya'da tur sonrası çok büyük bir sevinç yaşadı. Üstü çıplak taraftarlar sahada futbolcularla turu kutladı.
16/30
O anlar kameralara böyle yansıdı.
17/30
İngiltere'de oynanan mücadele ise bol gollü geçti.
18/30
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'un formasını giydiği Slavia Prag, deplasmanda Chelsea'ye konuk oldu.
19/30
Maç adeta golle başladı. Henüz 5. dakikada Chelsea, Pedro'nun attığı golle Prag karşısında 1-0 öne geçti. Konuk ekip golün şokunu atlatamadan kalesinde bir gol daha gördü.
20/30
Simon Deli, 9. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
21/30
17. dakikada ise sahneye Fransız yıldız çıktı. Olivier Giroud, attığı golle skoru 3-0 yaptı.
22/30
Konuk ekibin ilk golü ise 26. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.
23/30
Bu golden 1 dakika sonra Chelesea'de Pedro kendisnin 2 takımın 4. golünü kaydetti.
24/30
Bu dakikalardan sonra konuk ekibin golleri peş peşe geldi ve müthiş geri dönüşe imza attılar.
25/30
Dakikalar 51'i gösterdiğinde Petr Sevcik attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.
26/30
3 dakika sonra Peter Sevcik Chelsea ağlarını bir kez daha sarstı ve durumu 4-3 yaptı. Prag baskılarını arttırsa da maçta başka gol bulamadı.
27/30
Konuk ebinin turu geçmesi için iki gole daha ihtiyacı vardı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Chelsea turu geçen taraf oldu. Prag taraftarlar takımlarının mücadelesinden dolayı desteklerini maç sonunda da gösterdiler.
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde: