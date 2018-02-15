Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Avrupa Ligi'ne damga vuran maç! Gözyaşlarına boğuldu...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında İtalyan temsilcisi Atalanta ile karşı karşıya geldi.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Mücadele 3-2 Alman ekibinin üstünlüğü ise tamamlandı. Mücadeleye ise damga vuran olay Atalanta Başkanı Antonio Percassi'nin gözyaşları oldu.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Dortmund'un taraftarları tribünleri doldururken Atalanta taraftarlarına ayrılan 5 bin kişilik bölüm de tamamen doluydu.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Ağırlıklı olarak trenle gelen İtalyan takımın taraftarları yolculuğun başlangıcında çekilmiş görüntüleri ile sosyal medyayı da salladı. Atalanta taraftarlarının çoşkulu başlayan Almanya yolculuğu statta sona erdi ve Signal Iduna Park'taki yerlerini aldılar.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Maçın başlama düdüğünden itibaren meşale ve bayraklarla dikkat çeken İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümde takımlarını 90 dakika hiç durmadan destekleyerek takımlarının deplasmanda yabancılık hissetmemesini sağlamaya çalıştı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Mücadelenin ilk yarısında tek gol vardı ve Dortmund'dan Andre Schürrle 30. dakikada maçın ilk golünü kaydetti. 2. yarıya ise flaş bir başlangıç yapan Atalanta girdiği pozisyonlarda peş peşe 2 gol buldu. Josip Ilicic, 51 ve 56'da Atalanta'ya üstünlüğü getiren golleri attı. Oyuna Reus'un yerine dahil olan Götze 3 dakika sonra Michy Batshuayi'ye harika bir gol pası verdi. Batshuayi 65'te meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Maçta son sözü ise yine Batshuayi söyledi ve son dakika golüyle Dortmund mücadeleyi kazandı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Geceye damga vuran maçtan ise akıllarda kalan Atalanta Başkanı Antonio Percassi'nin gözyaşları oldu. Başkan Percassi, taraftarının Dortmund deplasmanına geldiğini görünce maç öncesi tribünden sahaya indi ve taraftarlarının önüne giderek onları selamladı. Bu sırada çok duygulanan Percassi, gözyaşlarını tutamadı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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