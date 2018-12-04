Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Kaynak: Goal / Fotoğraflar Arşiv
04 Aralık 2018 - 11:23,

Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası!

Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasında atılan en zor golleri sıraladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin attığı goller listeye girerken listede ise sürpriz bir isim var...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe detayı! Zirvede...

2/32

30) Kai Havertz | Ludogorets - LEVERKUSEN | Dakika: 38 | Uzaklık: 24,4 metre | Gol beklentisi: 4,21%

3/32

29) Vladyslav Kulach | VORSKLA POLTAVA - Sporting CP | Uzaklık: 22,1 metre | Gol beklentisi: 4,13%

4/32

28) Kostas Laifis | STANDARD LIEGE - Krasnodar | Uzaklık: 14,3 metre | Gol beklentisi: 3.95%

5/32

27) Karim Bellarabi | Zürich - LEVERKUSEN | Uzaklık: 19,1 metre | Gol beklentisi: 3.93%

6/32

26) Ismaila Sarr | RENNES - Jablonec | Uzaklık: 26,9 metre | Gol beklentisi: 3,75%

7/32

25) Danel Sinani | Olympiakos - F91 DUDELANGE | Uzaklık: 22,2 metre | Gol beklentisi: 3,71%

8/32

23) Adam Marusic | Marsilya - LAZIO | Uzaklık: 24,6 metre | Gol beklentisi: 3,61%

9/32

23) Filip Kostic | E. FRANKFURT - Apollon Limassol | Uzaklık: 23,6 | Gol beklentisi: 3,61%

10/32

22) Carlos Bacca | Dakika: 1 | Uzaklık: 24,6 metre | Gol beklentisi: 3,56%

11/32

21) Ruben Loftus-Cheek | CHELSEA - BATE Borisov | Dakika: 53 | Uzaklık: 25,2 metre | Gol beklentisi: 3,53%

12/32

20) Younousse Sankhare | BORDEAUX - Kobenhavn | Dakika: 84 | Uzaklık: 23,7 metre | Gol beklentisi: 3,43%

13/32

19) Mitchell Weiser | LEVERKUSEN - Ludogorts Razgrad | Dakika: 85 | Uzaklık: 19,6 metre | Gol beklentisi: 3,37%

14/32

18) Luis Muriel | SEVILLA - Akhisarspor | Dakika: 50 | Uzaklık: 26 metre | Gol beklentisi: 3,31%

15/32

17) Amer Gojak | Anderlecht - DINAMO ZAGREB | Dakika: 68 | Uzaklık: 25,6 metre | Gol beklentisi: 3,30%

16/32

16) Jeremain Lens | Sarpsborg - BEŞİKTAŞ | Dakika: 90 | Uzaklık: 27 metre | Gol beklentisi: 3,23%

17/32

14) Bruno Fernandes | Qarabağ - SPORTING LISBON | Dakika: 20 | Uzaklık: 26 metre | Gol beklentisi: 3,21%

18/32

14) Giovani Lo Celso | Milan - REAL BETIS | Dakika: 54 | Uzaklık: 26,6 metre | Gol beklentisi: 3,21%

19/32

13) Franco Vazquez | SEVILLA - Standard Liege | Dakika: 41 | Uzaklık: 27,7 metre | Gol beklentisi :3,15%

20/32

12) Roque Mesa | SEVILLA - Akhisarspor | Dakika: 7 | Uzaklık: 26,5 metre | Gol beklentisi: 3,11%

21/32

11) Sasa Markovic | Apollon Limassol - MARSILYA | Dakika: 74 | Uzaklık: 28,3 metre | Gol beklentisi: 3,07%

22/32

10) Sofiane Hanni | SPARTAK MOSKOVA - Rangers | Dakika: 59 | Uzaklık: 28,1 metre | Gol beklentisi: 3,05%

23/32

8) Sander Berge | GENK - Beşiktaş | Dakika: 87 | Uzaklık: 27,9 metre | Gol beklentisi: 3,03%

24/32

8) Luiz Gustavo | Apollon Limassol - MARSILYA | Dakika: 67 | Uzaklık: 27,6 metre | Gol beklentisi: 3,03%

25/32

7) Renaud Emond | STANDARD LIEGE - Kranosdar | Dakika: 47 | Uzaklık: 30,1 metre | Gol beklentisi: 2,78%

26/32

6) Mathieu Valbuena | | FENERBAHÇE - Aanderlecht | Dakika: 71 | Uzaklık: 31 metre | Gol beklentisi: 2,77%

27/32

5) Hakan Çalhanoğlu | MILAN - F91 Dudelange | Dakika 70 | Uzaklık: 30,5 metre | Gol beklentisi: 2,71%

28/32

4) Tomasz Kedziora | Rennes - DYANMO KIEV | Dakika: 21 | Uzaklık: 30 metre | Gol beklentisi: 2,62%

29/32

3) Vladyslav Kulach | Qarabağ - VORSKLA POLTAVA | Dakika: 48 | Uzaklık: 32,1 metre | Gol beklentisi: 2,5%

30/32

2) Jeremain Lens | Sarpsborg - BEŞİKTAŞ | Dakika: 62 | Uzaklık: 26,3 metre | Gol beklentisi: 2,48%

31/32

1) Tobias Heintz | SARPSBORG - Beşiktaş | Dakika: 6 | Uzaklık: 33,7 metre | Gol beklentisi: 2,42%

32/32

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