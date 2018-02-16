Avrupa Ligi'nde gecenin adamı Manuel Fernandes!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları, oynanan 16 karşılaşmayla tamamlandı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda ilk maçlar 15 karşılaşmayla tamamlandı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova'nın Nice'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak geceye damga vurdu. İşte gecenin tüm maçları...
Fotoğraflar: Ajans
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DORTMUND - ATALANTA
Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta, sezonun flaş takımlarından Atalanta'yı ağırladı. 30. dakikada Schürrle'nin golüyle 1-0 öne geçen Alman ekibi, 51 ve 56. dakikada Ilicic'in attığı gollerle bir anda 2-1 geriye düştü. Ancak Dortmund, yeni transferi Batshuayi'nin 65 ve 90+1. dakikada attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazanmayı bildi.
Fotoğraflar: Ajans
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ÖSTERSUND - ARSENAL
Sezon başında önce Galatasaray'ı eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalan sonrasında da gruplardan çıkmayı başararak dikkatleri üzerine çeken İsveç temsilcisi Östersund, Premier Lig devi Arsenal'ı konuk etti. Arsenal, 13'te Monreal, 28'de Papagiannopoulos'un kendi kalesine attığı gol ve 58'de Mesut Özil'in golüyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Fotoğraflar: Ajans
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LUDOGORETS - MILAN
UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets, Milan'ı konuk etti. 45. dakikada Cutrone'nin attığı golle devreyi 1-0 önde kapatan Milan, 64'te Ricardo Rodriguez ve 90'da Borini'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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NICE - LOKOMOTIV MOSKOVA
Ligue 1 ekibi Nice evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. 3 ve 28. dakikada penaltıdan Balotelli'nin attığı gollerle 2-0 öne geçen Nice, Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes'i durduramadı... Portekizli yıldızın 45, 68 ve 77. dakikada attığı goller, Rus ekibine 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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FC ASTANA - SPORTING LİZBON
UEFA Avrupa Ligi'nde Astana, Sporting Lizbon'u konuk etti. 7. dakikada Tomasov'un golüyle öne geçen Kazakistan temsilcisi, devreyi de 1-0 önde tamamladı. Ancak Sporting Lizbon, 48'de Fernandes, 50'de Gelson Martins ve 55'te Doumbia'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrılmayı başardı.
Fotoğraflar: Ajans
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MARSİLYA - BRAGA
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Braga'yı ağırladı. 4 ve 69. dakikalarda Germain ile 74. dakikada Thauvin'in golleri Fransız temsilcisine 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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REAL SOCIEDAD - SALZBURG
UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile Salzburg, Anoeta'da karşı karşıya geldi. 27. dakikada Oyarzabal'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Avusturya ekibi, 57'de Odriozola ve 80'da Januzaj'ın gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü. Ancak 90'da Minamino ile 1 gol daha bulan Salzburg, skoru 2-2 yaparak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Fotoğraflar: Ajans
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SPARTAK MOSKOVA - ATHLETIC BILBAO
Spartak Moskova, La Liga ekibi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Mücadeleye hızlı başlasyan İspanyol temsilcisi, 22 ve 39'de Aduriz ile 45'te Rico'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Rus ekibi 60. dakikada Luiz Adriano ile 1 gol buldu ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Athletic Bilbao sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKOVA
Gecenin bir diğer maçında Sırp temsilcisi Crvena Zvezda ile Rus temsilcisi CSKA Moskova karşılaştı. Golsüz geçen tek maç iki ekip arasındaki karşılaşma oldu ve mücadelede 90 dakika başladığı gibi bitti.
Fotoğraflar: Ajans
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STEAUA BÜKREŞ - LAZIO
UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş ile Lazio, Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaştı. Harlem Gnohere'nin 29. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Rumen ekibi, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Fotoğraflar: Ajans
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LYON - VILLARREAL
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal, Lyon'a konuk oldu. 46. dakikada Ndombele'nin golüyle 1-0 öne geçen Lyon, 49'da Fekir ile farkı ikiye çıkardı. Villarreal 63'te Forlans'la skoru 2-1 yapsa da, karşılaşmada son sözü 82. dakikada Memphis Depay söyledi. Lyon mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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AEK - DİNAMO KIEV
UEFA Avrupa Ligi'nde AEK, Dinamo Kiev'i konuk etti. 19. dakikada Tsygankov'un golüyle 1-0 öne geçen Dinamo Kiev'e, ev sahibi ekip 80. dakikada Ajdarevic ile cevap verdi. Kalan dakikalarında başka gol olmayınca, karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Fotoğraflar: Ajans
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CELTIC - ZENIT
Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit, Celtic'e konuk oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadeleyi Celtic, 78. dakikada Callum McGregor'ın golüyle 1-0 kazandı.
Fotoğraflar: Ajans
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PARTIZAN - VIKTORIA PLZEN
UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan, Viktoria Plzen'i ağırladı. 58. dakikada Tawamba ile 1-0 öne geçen Sırp temsilcisi, 81. dakikada Radim Reznik'in golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fotoğraflar: Ajans
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NAPOLI - RB LEIPZIG
UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli, RB Leipzig'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 52. dakikasında Ounas'ın golüyle 1-0 öne geçen Napoli, 61'de Werner, 74'te Bruma ve 90'da yine Werner'in gollerine engel olamayınca Leipzig karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Fotoğraflar: Ajans
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KOPENHAG - ATLETICO MADRID
UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag, Atletico Madrid'i ağırladı. İspanyol devi, 15. dakikada Fischer'in golüyle 1-0 geriye düşse de, 21'de Saul, 37'de Gameiro, 71'de Griezmann ve 77'de Vitolo'nun golleriyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.