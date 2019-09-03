Avrupa futboluna Türk damgası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türk Futbolu, her geçen gün biraz daha ilerlemeye devam ederken, ilginç bir istatistik de gözlerden kaçmadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bu sezon ülkemizi temsil eden sporcuların sayısı tavan yapmış durumda. Ay-Yıldızlı sporcularımız, performanslarıyla da göz kamaştırıyor. Yurt dışındaki liglerde forma giyen birçok temsilcimiz, şu ana kadar ortaya koydukları futbol ile Avrupa’nın devlerini peşine takmış durumda.
2
Ayrıca sadece Avrupa’da görev yapan sporcularımız baz alındığında 18 kişilik bir kadro oluşturulabiliyor, hem de 23.2 yaş ortalaması ile...
3
Savunma sorunu çözüldü
A Milli Futbol Takımı’nın belki de tarihi boyunca en sorunlu bölgelerinden birisi her zaman stoper hattı olmuştu. Ancak artık işler değişti.
4
Savunma hattımızda görev yapan Merih Demiral, dünyanın sayılı kulüpleri arasında yer alan Juventus’ta, Çağlar Söyüncü ise Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu olan İngiltere Premier Lig’de mücadele ediyor.
5
İki futbolcunun arkasında ise Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Mert Müldür gibi yıldız adayları da bulunuyor.
6
Bonservis rekorları kırıldı
Yurt dışında görev yapan Ay-Yıldızlı sporcularımız, sergiledikleri performansların karşılığını da aldı, kendilerine rekor bonservis bedelleri ödendi.
7
5 büyük ligdeyiz
Milli futbolcularımızın, forma giydiği ülkeler de dikkatlerden kaçmadı. Ay- Yıldızlı sporcularımız, futbolun zirvesi olarak ön plana çıkan, 5 büyük lig arasında gösterilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’da temsil ediyor. Ayrıca Belçika’da görev yapan iki futbolcumuz da yer alıyor.
İşte öne çıkan bazı transferler şöyle:
8
Cenk Tosun: Beşiktaş --> Everton - 22 milyon Euro 2017/18
9
Hakan Çalhanoğlu: B.Leverkussen --> Milan - 21.3 milyon Euro 2017/18
10
Çağlar Söyüncü: Freiburg --> Leicester - 21.1 milyon Euro 2016/17
11
Merih Demiral: Sassuolo --> Juventus - 18 milyon Euro 2018/19
12
Cengiz Ünder: Başakşehir --> Roma - 14.2 milyon Euro 2017/18
13
Yusuf Yazıcı: Trabzonspor --> Lille - 16.5 milyon Euro 2019/20
14
Ozan Kabak: Stuttgart --> Schalke - 15 milyon Euro 2018/19
15
Mert Müldür: Rapid Wien --> Sassuolo - 5 milyon euro 2019/20
16
Mert Çetin: Gençlerbirliği --> Roma - 3 milyon euro 2019/20
17
İsmail Köybaşı: Fenerbahçe --> Granada - Bedelsiz 2109/20