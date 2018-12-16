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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: fenerbahce.org
16 Aralık 2018 - 09:51,

Avrupa da onu konuştu! Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de taraftarların büyük bekleyişi sonunda takımın başına geçen Ersun Yanal, Avrupa'da da ses getirdi.

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İşte Avrupa medyasında Ersun Yanal'ın sarı lacivertli takıma geri dönüşünün yankıları...

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Fenerbahçe'de büyük bekleyiş sonrası teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi. Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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Fransız basınında yer alan haberlerde "Ersun Yanal, Fenerbahçe ile anlaştı" denildi. Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile 2013/14 sezonunda da şampiyonluğa ulaştığı bilgisi verildi.

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Ayrıca deneyimli teknik adamın zor bir görevi devraldığı vurgusu da yapıldı.

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Belçika ve Hollanda basınında da "Erwin Koeman'ın yerine Ersun Yanal" başlığıyla okuyuculara aktarılan haberde, 56 yaşındaki çalıştırıcının Koeman'dan koltuğu devraldığı belirtildi.

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Fenerbahçe tecrübeli hocanın yardımcılıklarını Volkan Kazak, Niyazi Eniseler, Recep Karatepe yapacak. (Fotomaç)

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Ersun Yanal, salı günü Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

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Tecrübeli hoca için statta bir tören düzenlenecek.

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