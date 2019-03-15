Avrupa bunu konuşuyor! Stoch...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş heyecanı oynanan 16 maçla sona erdi. Gecenin şoku ise Eski Fenerbahçeli Stoch'un forma giydiği maçta yaşandı...
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UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece birçok ilginç olay yaşandı...
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Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2) Valencia, 90. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle çeyrek final biletini cebine koydu.
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Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3) Napoli, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi biraz hafife aldı. İtalyan ekibi 3-1'lik mağlubiyete rağmen turu atlayan taraf oldu. Milik 14'te Napoli'yi 1-0 öne geçirse de ev sahibi ekip en azından galibiyetle kupaya veda etti.
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Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3) Chelsea, evinde 3-0 yendiği Ukrayna ekibini evinde bozguna uğrattı.Giroud attığı 3 golle hat trick furyasına katıldı.
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Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1) Fenerbahçe'yi eleyip bu tura katılan Zenit, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Villareal'e direnemedi. İspanyollar çeyrek finale yükseldi.
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Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3) Gecenin müthiş geri dönüşü Arsenal'den geldi.
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İlk maçta Fransa'da 3-1'lik skorla şoku yaşayan Topçular, Aubameyang'ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahada 3-0'lık galibiyetle ayrılıp tur biletini cebine koydu.
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Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0) Bir başka sürpriz İtalya'dan geldi. Inter, 0-0'ın rövanşında Frankurt'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
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Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar) Gecede en flaş skor Çekya'dan geldi. Eski Fenerbahçeli Stoch'un da 90 dakika forma giydiği maçta Slavia Prag, kupanın favorilerinden Sevilla'yı 4-3 mağlup etti.
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İspanya'daki 2-2'lik maçın rövanşı da aynı skorla sona erdi. Uzatmada Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçen Sevilla daha sonra şoku yaşadı.
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102'de Van Buren ve 119'da İbrahim Traore'nin golleriyle yılın en büyük sürprizi gerçekleşti: 4-3
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Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar) Benfica, ise Portekiz'de 90 dakikayı 1-0 tamamlayarak maçı uzatmaya götürdü. Ferro ve Grimaldo'nun golleriyle maç 3-0 bitti.
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.
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Bugün gerçekleşecek kura çekimini Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
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Chelsea sahası Stamford Bridge'de oynanan ilk maçta, Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla mağlup etmişti... (VİDEO)