Avrupa bu maçı konuşuyor! 4 dakikada 3 gol...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Avrupa Ligi grup mücadelelerinin ilk maçları oynandı. Saat 19.55'te başlayan 12 mücadele nefesleri kesti.
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1
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Apoel, sahasında Dudelange'yi konuk etti. Dudelange maçın 36. dakikasında Sinani ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
2
İkinci yarıda ise goller yağmur gibi geldi. Konuk ekipte Bernier attığı golle skoru 2-0 yaptı. Ev sahibinin golleri peş peşe geldi. 53. ve 58. dakikada Pavlovic, 56. dakikada Vincenti attığı gollerle rakibi karşısında 3-2 öne geçti.
3
Dudelange'de Stloz 71. dakikada attğı golle skoru 3-3'e getirdi. Konuk ekipte son sözü söyleyen Sinani oldu. İlk golü atan futbolcu takımı adına son golü atarak skoru belirledi. Konuk ekip sahadan 4-3 üstün ayrıldı.
4
A grubunda Sevilla, Qarabağ deplasmanına çıktı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede İspanyol ekibi ikinci yarıda Hernandez, Munir ve Torres'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.
5
B grubunda Dinamo Kiev sahsında Malmö ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 84. dakikada Buyalskyy'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
6
B grubunun diğer maçında Kopenhag sahasında Lugano ile kozlarını paylaştı. Danimarka ekibi 50. dakikada Santos'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
7
Temsilcimiz Trabzonspor'un grubunda yer alan Basel ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Basel sahasında 5-0'lık skorla net bir galibiyet aldı.
8
Trabzonspor, İspanya'da Getafe ile karşı karşıya geldi. Bordo - Mavili ekip sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
9
Avrupa Ligi D Grubu'nda ise PSV ile Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Hollanda ekibi kendi sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.
10
Grubun diğer maçında Linz, sahasında Rosenborg'u 1-0 mağlup etti.
11
E grubunda Rennes, sahasında Celtic'i konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
12
Lazio ise Cluj deplasmanına çıktı. İtalyan temsilcisi deplasmandan 2-1 mağlup ayrıldı.
13
F grubunda Bundesliga ekibi Frankfurt, sahasında Arsenal'i konuk etti. İlk yarı Willock'un attığı golle 1-0 Arsenal'in üstünlüğü ile sona erdi.
14
İkinci yarıda ise Frankfurt'ta Kohr 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Alman ekibi 10 kişi kalmasının ardından kalesinde golleri peş peşe gördü.
15
İngiliz ekibi 85. dakikada Saka ve 87. dakikada Aubameyang'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.