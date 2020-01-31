Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 10:05,
Avrupa basını şaştı kaldı! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın için Dolmabahçe'de düzenlenen imza töreni Avrupa'da ses getirdi.
Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen görkemli imza töreniyle Avrupa basınının gündemine oturdu.
3
Tribündeki 22 bin kişinin yanısıra 5 bin kişi ise stat kapılarında kaldı. Sadece kapalı ve açık tribünü açan yönetim, tribünler dolunca kapıları kapattı ve 5 bin kadar taraftar dışarıda kaldı.
İmza töreninde taraftarın ilgisinden ve atmosferden etkilenen Sergen Yalçın da heyecanını gizleyememiş ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Öte yandan Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu.
YILLIK 6 MİLYON AVRO
Efsaneleştiği eski takımına teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın, Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 Milyon TL'ye çalışacak. Ajansspor'un haberine göre; 47 yaşındaki teknik adam, 1.5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon TL alacak.
13