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Futbol
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 10:05, /

Avrupa basını şaştı kaldı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın için Dolmabahçe'de düzenlenen imza töreni Avrupa'da ses getirdi.

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Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen görkemli imza töreniyle Avrupa basınının gündemine oturdu.

2REKOR KIRILDI

REKOR KIRILDI

Sergen Yalçın'ın imza törenini 22 bin taraftar tribünden takip etti ve bu alanda rekor kırıldı. Guti Hernandez için 20 bin, Quaresma için ise 18 bin taraftar tribünleri doldurmuştu.

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Tribündeki 22 bin kişinin yanısıra 5 bin kişi ise stat kapılarında kaldı. Sadece kapalı ve açık tribünü açan yönetim, tribünler dolunca kapıları kapattı ve 5 bin kadar taraftar dışarıda kaldı.

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İngiliz Gazetesi Daily Mail, Sergen Yalçın için düzenlenen bu görkemli imza törenini manşetine taşıdı ve 'İnanılmaz bir karşılama' ifadelerini kullandı.

5KAHRAMANLARA YAKIŞIR

"KAHRAMANLARA YAKIŞIR"

Gazete, çiçeği burnunda teknik adam için düzenlenen imza töreninin 'kahramanlara yakışır' bir organizasyon olduğunu yazdı.

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Beşiktaş taraftarının meşalelerle görsel şölen oluşturmasına da ayrı bir parantez açan Daily Mail, stadyumda muhteşem bir atmosfer oluştuğunu belirtti.

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İmza töreninde taraftarın ilgisinden ve atmosferden etkilenen Sergen Yalçın da heyecanını gizleyememiş ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.

8HEYECANINI GİZLEYEMEDİ

HEYECANINI GİZLEYEMEDİ

47 yaşındaki teknik adam, "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı" şeklinde konuşmuştu.

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Öte yandan Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu.

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Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan eski teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlılarla yıllık 12 milyon liraya anlaşırken Sergen Yalçın çok daha uygun bir bedele 'evet' dedi.

11YILLIK 6 MİLYON AVRO

YILLIK 6 MİLYON AVRO

Efsaneleştiği eski takımına teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın, Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 Milyon TL'ye çalışacak. Ajansspor'un haberine göre; 47 yaşındaki teknik adam, 1.5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon TL alacak.

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Bu sezonun kalanında Beşiktaş'tan 3 milyon TL alacak olan Sergen Yalçın'a ise 2020-21 sezonu için 6 milyon TL ödenecek.

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