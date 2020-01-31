Avrupa basını şaştı kaldı! Sergen Yalçın...

HEYECANINI GİZLEYEMEDİ 47 yaşındaki teknik adam, "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı" şeklinde konuşmuştu.