Av sezonu başladı! İlk icraat, tazminat...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı tecrübeli çalıştırıcının, Medipol Başakşehir'le yollarını ayırmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
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Bu arada Avcı'nın yarın Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya gelerek detayları görüşeceği ayrıca yeni sezonla ilgili planlamanın masaya yatırılacağı öğrenildi.
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Toplantıda transferin yanı sıra takımdan gideceklerin de konuşulması bekleniyor.
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Abdullah Avcı, bundan dört yıl önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Başkan Fikret Orman'ın kendisinden yana görüş bildirmesine rağmen yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu Şenol Güneş'i isteyince transferi gerçekleşmemişti.
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VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soyunma odasında oyuncularıyla vedalaştığı iddia edilen Avcı ayrılık sinyali verdi.
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Sezon başından bu yana harika işler yaptıklarını belirten Avcı, "5 yıldır Avrupa'yı, Şampiyonlar Ligi'ni kovaladık. Çok enderdir, bir ilçe takımı olarak 5 yıl zirveyi kovaladık. Liverpool da 7 puan öndeyken şampiyonluk kaybetti. Sahanın içinde kazanıp, sahanın içinde kaybetmek gerekiyor. Uzun zamandır büyük kulüplerle ismimiz anılıyor. Sezon bitmeden böyle bir karar vermem ya da görüşme yapmam mümkün değildir. 1-2 gün kulübümle oturup görüşmem gerekiyor. Benden duyarsınız" dedi.
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TAZMİNAT MADDESİ VAR MI?
Devre arasında Başakşehir ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın kontratında fesih bedeli olup olmadığı bilinmiyor.
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ her ne kadar "Hocamızla 5 yıllık kontratı var kalacağını düşünüyorum" dese de tecrübeli teknik adamın ayrılmak istemesi halinde zorluk çıkarmayacağını da ifade etmişti.
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OYLARDA ŞENOL GÜNEŞ'İ GEÇMİŞTİ
Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce yöneticiler tarafından ilk istenen isim ortaya çıktı.
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Siyah-beyazlı yöneticilerin Avcı isminde Güneş'i kıyasla daha ısrarcı olduğu fakat dönemin 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği kaydedildi.
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Çebi'nin Güneş için Başkan Fikret Orman'ı bizzat ikna ettiği ifade edildi.
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TARAFTARLAR 'SERGEN' DİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçının ikinci yarısıyla birlikte, Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı.
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Teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı görmek isteyen taraftarlar, yönetimin anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı aleyhine ise "Abdullah Avcı yere yatsana" diye tempo tuttu.