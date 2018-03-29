YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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AttÄ±ÄŸÄ± golle öyle bir ÅŸey yaptÄ± ki! Cenk Tosun...
BeÅŸiktaÅŸ'tan rekor bir bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Everton'a giden Cenk Tosun, Ä°ngiltere'de kÄ±sa sÃ¼rede kalitesini kanÄ±tladÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Adeta attÄ±ÄŸÄ± goller ve sergilediÄŸi performansla Ada'yÄ± sallayan isim olan Cenk Tosun, Premier League'de yeni bir tarih yazdÄ±... Ä°ÅŸte o detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mlarÄ±ndan Everton formasÄ± giyen Cenk Tosun son 3 maÃ§Ä±nda 4 gol attÄ±. Milli yÄ±ldÄ±z, ligin en deÄŸerli forvetleri arasÄ±na da adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±... KÄ±sa sÃ¼rede golleriyle konuÅŸulan Cenk tosun zirveye Ã§Ä±ktÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°sviÃ§re merkezli araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi CIES, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda Ä°ngiltere Premier Lig'de mart ayÄ±nÄ±n en deÄŸerli forvetlerini aÃ§Ä±kladÄ±. Cenk Tosun Ã¼nlÃ¼ isimleri sollamayÄ± baÅŸarÄ±rken listede en deÄŸerli 10 forvet ÅŸu isimlerden oluÅŸtu...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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10. Callum Wilson (Bournemouth) - 65.3 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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9. Richarlison (Watford) - 65.7 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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8. Christian Benteke (Crystal Palace) - 67.3 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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7. Eden Hazard (Chelsea) - 74 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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6. Theo Walcott (Everton) - 74 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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5. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 74 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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4. Firmino (Liverpool) - 82.3 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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3. Sadio Mane (Liverpool) - 84.7 puan
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2. Mohammed Salah (Liverpool) - 86.7 puan
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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1. Cenk Tosun (Everton) - 89.3 puan (Sabah)Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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KarlÄ± havada gelen 2 unutulmaz gol! Cenk Tosun son lig maÃ§Ä±nda Stoke City filelerine 2 gol atarak takÄ±mÄ± Everton'a 3 puan kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...