Flaş sözler... 'O golü, o hakeme yazıyorum!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Rüştü Reçber ve Kenan Başaran, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
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Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Rüştü Reçber ve Kenan Başaran, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Love’ın çıkışı ve Fofana’nın girişi sonucu belirledi
Bir futbolsever için seyretmeye doyum olmayan güzel bir maç izledik Konya’da. Her iki takım da oynama odaklı 11’lerle sahaya çıktı; 1’inci dakikadan 90’a kadar yediklerinden fazlasını atma hedefiyle savaştılar, skoru da pozisyonları gole çevirme becerisi belirledi zaten. Konyaspor’un devre arasında yaptığı Eto’o-Jahovic transferlerinin 11’e montajıyla ilgili zorlandıklarını söyleyebiliriz herhalde. İki santrforla 4-4-2 oynamak Özdilek’e lüks geldiği için Jahovic’i çizgide başlattı ama tek bir şut atamadan bitirdiler 45 dakikayı. Takımlar soyunma odasına giderken tabelada 1-0 yazıyordu ama bu tabela, şutlarda 11-0’lık bir oyunla oluştu. Beşiktaş ilk devrede kusursuza yakın bir futbol oynadı, Love-Talisca arasındaki diyalog mükemmeldi ve iki Brezilyalı birbirlerini besleyerek sayısız pozisyon ürettiler 45 dakikada.
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İki hocanın ilk oyuncu değişiklikleri, maçın hikayesini değiştiren detaylar oldu: Özdilek 46’da orta sahadan bir adam feragat etti, Fofana’yı sol açığa koyarak herkesi orijinal pozisyonlarına kaydırdı. Maçı Fofana hareketlendirdi, 46 ile 60 arası bir şut attı, Ömer’i bir pozisyona soktu, Jahovic’in golünde de hücumu geliştiren isimdi. Güneş’inse ilk değişikliği bence faydasızdı: 58’de maçın en iyilerinden Love’ın çıkması, ezbere bir hamle. Onun çıkışıyla Talisca’nın santrfora kayması da 10 dakikalık bir şaşkınlık yarattı. 68’de Tolgay/Negredo değişikliğiyle herkes tekrar alıştığı rollerine döndü ama o bölümde golü yiyen Beşiktaş, başlangıç ayarlarıyla oynamanın bedelini 2 puan kaybederek ödedi.
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Çok hoşlanmamama rağmen, sayıca çok fazla olduğu ve sonuca tesir etme potansiyelleri olduğu için tartışmalı pozisyonlardan maçı izlerken süzebildiklerime değinmeye çalışacağım... Yazılarımızı maç bittiği anda gazeteye geçiyoruz, birkaç pozisyona da tekrarlarını görmediğim için üzülerek değinemiyorum. Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Temposu olağanüstü yüksek, bol pozisyonlu ve bol çarpışmalı bu maçın ağırlığını Alper Ulusoy’un kaldıramadığı kanaatindeyim. MHK’nın böyle bir maça deneyimli bir hakem ataması daha olumlu olabilirdi.
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Öncelikle 18’de Lens’in Ömer Ali’yi ittiği pozisyonu karşıdan görmesine rağmen penaltıyı çalmaması hatalıydı. Zaten bence o pozisyona fena halde takıldı, dakikalar geçtikçe karşılıklı yanlış kararlarının sayısı arttı. 52’de Ali Turan, Talisca’nın ayağına bastığı halde faulü ve kartı ters tarafa verdi. 65’te Filipovic Talisca’yı kucaklayarak gol pozisyonunu bozdu, faul ve kart olmalıydı. Kartın rengi ne olursa olsun (zaten sarı kartlı olan) Filipovic atılacaktı. 41’de Jahovic kafayı vururken Pepe’yi itti, oradaki gol iptali doğru... 82’de de Hadziahmetovic’in vuruşunu Pepe çizgiden çıkarırken top önce kafasına, sonra koluna gitti. Oyuncu kafa vurduğu için kolu doğal konumdaydı, bilinç yoktu, orada da hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
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Rüştü Reçber: İkisi de 2 puan kaybetti
Beşiktaş, Konyaspor karşısında nasıl başlanması gerekiyorsa, öyle başladı. Kalite ve güç bakımından rakibinden üstün olduğunun farkında bir şekilde sahadaydı. 10 dakika rakibi tartan, kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, sonrasında gücünü oyunuyla beraber sahada hissettirdi. İlk 45 dakikada, deplasmanda hele ki Konya gibi bir takıma karşı çok fazla gol pozisyonu yakaladı siyah beyazlılar... Bunlardan sadece Babel'in şutunda Atiba'ya çarpan topun gol olduğunu gördük. Diğer tüm pozisyonları hem cömertçe harcadılar hem de kaleci Serkan'a takıldılar.
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3 PUANA YETMEDi
Beşiktaş ilk devrede set oyunuyla girdiği pozisyonların dışında, kalesinde de tehlike görmeden bir 45 dakika geçirdi. İkinci yarıda Mehmet Özdilek'in Jonsson-Fofana değişikliği ile "Kaybedeceğim bir şey yok, bana puan lazım" diyen bir Konya izlemeye başladık. Pozisyonla başlayan ikinci yarı ve devamında Konya'nın etkili futbolu, Jahovic'le gelen gol, Özdilek'i haklı çıkardı. Golden sonra Beşiktaş, gerekli reaksiyonu göstermeyi başarabildi. Özellikle Talisca'nın etkili olduğu pozisyonlar, Lens'in girdiği pozisyon ve düdük çalana kadar ortaya konan kazanma isteği siyah beyazlılara galibiyeti getirmeye yetmedi.
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HAKEME TAKILDILAR
Şenol Hoca'nın, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek dinlendirmeye aldığı Negredo ve Quaresma silahları da sonucu değiştiremedi. Beşiktaş, çok pozisyon bulduğu maçtan cömertliğinin de etkisiyle 1 puanla ayrıldı. Ama asıl kaybı, Pepe ve Talisca'nın derbi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesiydi. Konya da, maçı koparabileceği pozisyonlar yakaladı ama hakeme takıldılar... Hakem Alper Ulusoy ilk 45 dakikada kontrolü elinde tuttuğu ve verdiği kararlarla düzgün bir yönetim gösterdi. Lakin ikinci devrede her iki takımın aleyhine çaldığı düdükler ve gösterdiği kartlarla çok kötü bir yönetim gösterdi. Ulusoy, karşılaşmaya etki edecek o kadar çok yanlış düdük çaldı veya çalmadı ki, karşılaşmanın önüne geçti.
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Kenan Başaran: Derbi sezon finali olacak
Konyaspor, evindeki maça 34. dakikada dahil oldu! Zira o ana kadar Beşiktaş, tek kale oynuyordu. Love-Talisca-Lens tercihi, Beşiktaş’ın ileri ucunu geçen haftalara göre çok daha hızlandırdı. Jahovic ve Eto’o gibi iki etkili silaha rağmen Konya’nın ilk yarım saat çıkamamasının temel nedeni de bu üçlünin oluşturduğu tehditti. Beşiktaş, rakibine orta, korner ve şut şansı tanımaksızın maçı götürürken devreyi 3-0 önde kapatabilecek şanslar buldu. Atiba’ya yazılan golü ben yan hakem Hakan Yemişken’e yazıyorum. Zira herkesin ‘ofsayt’ kararı beklediği anda o kararlı şekilde orta sahaya koştu ve “Bende” dedi orta hakeme.
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Hakikaten de verdiği karar görüntülerle de doğrulandı. Güneş, F.Bahçe derbisi öncesi ceza sınırındaki 4 oyuncusundan Oğuzhan ve Adriano’yu korumaya alarak maça başladı. “Talisca, pozisyonu gereği kart görme riski azdı. Pepe de tecrübesiyle hareket eder” diye düşündü. Ama ikisi de cezalı duruma düştü. Pepe, tecrübesine yakışmayacak şekilde acemice kart gördü. Faulü savunmada yapsa neyse, ama o kartı Konya ceza sahası önünde gördü. Kabahat Güneş’in değil. Talisca’ya çıkan sarı ise skandal. Alper Ulusoy, gözünün önüde Talisca’ya faul vereceğine onu cezalı duruma düşürdü.Ulusoy ayrıca iki tarafın birer penaltısını da yedi.
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FOFANA ETKİSİ
Özdilek, Fofana hamlesiyle Beşiktaş’ın dengesini bozdu. Konya her atakta beraberlik sinyali verdi. Güneş, savunmayı güçlendirmek için Vida’yı alıp Love’ı çıkardı ama 2 dakika sonra golü yedi. İronikti. Konya’nın akın akın geldiği anda Vida’ya güveniyorsanız o zaman maça neden onunla başlamıyorsunuz? Böylece Pepe de cezalı duruma düşmezdi. 2. devrenin ilk 15 dakikası Beşiktaş-Kasımpaşa maçının 2. devresi gibiydi. Rakibini orta alanda tutamadı ve çok sayıda atak yedi. Beşiktaş, maçı ilk derve bitirmeliydi. Talisca gününde olmayınca 2. devre de kopartamadı. Artık derbi Beşiktaş için sezon finali olacak ve ”Ya devam ya tamam” diyecek.