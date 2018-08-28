Ateş püskürdüler...'Türk düşmanı, provokatif!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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FENERBAHÇE’de son günlerde çok sayıda polemik gündemi meşgul ediyor. Başta sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu olmak üzere birçok isim tartışılıyor.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Hollandalı gazeteci Johan Derksen’in ortaya attığı, “Cocu mutsuz” iddiası, polemikleri iyice alevlendirdi. Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, tüm bu yaşananları Fenerbahçe yöneticilerine sordu. İşte sorular ve cevapları....
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Phillip Cocu gitmek istiyor mu?
"FENERBAHÇE yönetimine göre bunu yazan Hollandalı gazeteci Derksen, bir Türk düşmanı ve bu tarz provokatif yorumları sürekli olarak yapan bir isim. Çok net olarak şu söyleniyor; Cocu ile ilgili en küçük bir sıkıntı yok."
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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"Ne Cocu gitmek istiyor ne de Fenerbahçe yönetiminde ona karşı bir rahatsızlık ya da güvensizlik var. Hollandalı teknik direktörün başarılı olacağına tüm yöneticiler yürekten inanıyor."
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Comolli ile ilgili sıkıntılar var mı?
"SARI lacivertli yöneticiler, Damien Comolli ile aralarında sorun olduğu algısını yaratmaya çalışanların, kulüpten rantı kesilen menajerler olduğunu savunuyor. Comolli’nin çalışmalarından son derece memnunlar."
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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"Gayet başarılı işler yaptığına inanılıyor. ‘Sıkıntı var, memnun değiller’ iddialarına karşılık Comolli’ye yönetimden tam destek var. Doğru işler yaptığını ifade ediyorlar ve futbolun tek patronun o olduğunu belirtiyorlar."
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Moussa Sissoko ile görüşüldü mü?
TOTTENHAM’dan Moussa Sissoko ile anlaşıldığı iddiasını önceki gece yalanlayan Fenerbahçe yönetimi, dün bu konuda bir açıklama daha yaptı. Sarı lacivertliler Fransız futbolcuyla ilgili en küçük bir girişim dahi olmadığını ısrarla vurguluyor.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Tottenham’ın 2 yıl önce 35 milyon Euro’ya aldığı Sissoko’nun maliyetinin çok yüksek olduğunu ve kurmak istedikleri takıma karşılık bu oyuncunun planlarında hiç olmadığını belirtiyorlar.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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"Bizim için zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0'lık Göztepe yenilgisi sonrası, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...