YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in koÃ§u Ergin Ataman, beIN SPORTS Haber'de yayÄ±nlanan Time Out programda flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ergin Ataman, Kobe Bryant iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± bir itirafta bulunurken, Galatasaray ile Fatih Terim iÃ§in de flaÅŸ sÃ¶zler sarfetti... Ä°ÅŸte Ergin Ataman'Ä±n o sÃ¶zleri...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã¶zellikle ikinci dÃ¶nemimde Deron Williams ile baÅŸlayÄ±p NBA'de lokavt oldu hatta Deron Williams'Ä± getirdiÄŸimiz sezonun baÅŸÄ±nda Kobe Bryant'Ä± da getirmek Ã¼zereydik. O dÃ¶nemde kulÃ¼p baÅŸkanÄ±mÄ±z YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren, Åžeref YalÃ§Ä±n Amerika'ya gittiler. 3 gÃ¼n orada Kobe Bryant ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ler. Kobe Bryant'Ä±n menajeri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k her ÅŸey hazÄ±rdÄ± yani. Kobe Bryant'ta geliyordu BeÅŸiktaÅŸ'a. Lokavt bitecek son anda vazgeÃ§ti. Son anda iptal oldu. BeÅŸiktaÅŸ'ta bir ateÅŸ yakmamÄ±z gerekiyordu, bir sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z vardÄ±. Biz o dÃ¶nem lokavt dÃ¶neminde Deron Williams ile o ateÅŸi yaktÄ±k lokavt bitti Deron Williams NBA'ye geri dÃ¶ndÃ¼ ve biz o sezonu 3 kupa ile kapattÄ±k.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- DeÄŸiÅŸmesi gereken, Galatasaray'da bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k gerekiyor. Yani Galatasaray'da sadece o an olanlar sahiplenmemeli, dÄ±ÅŸarÄ±da olanlarda Galatasaray'Ä± sahiplenmeli. BugÃ¼n diÄŸer kulÃ¼plerde olduÄŸu gibi bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k oluÅŸmalÄ±. Sadece bir baÅŸkan ve onun altÄ±nda Galatasaray'a gelen vizyon getiremeyen yÃ¶neticilerden deÄŸil, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¶netim ve o yÃ¶netime herkesin sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve destek verdiÄŸi bir oluÅŸum gerekiyor. Benim iÃ§in Ã¶nemli olan bu. Ben bunu yaÅŸadÄ±m Galatasaray'da. En baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸumuz dÃ¶nemde bile Galatasaray sahipsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Biz bir sene Ã¶nce Euroleague'de Ã§eyrek final oynamÄ±ÅŸÄ±mÄ±z ve aynÄ± kadoroylan takviye yaparak ikinci seneye baÅŸlamÄ±ÅŸÄ±mÄ±z ve daha ikinci ayda takÄ±mÄ±n neredeyse verilen sÃ¶zler profesyonel anlamdaki yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in takÄ±mdan Ã§ekip gitmiÅŸler. O zaman kupa kazanÄ±lÄ±rken, baÅŸarÄ±lar kazanÄ±lÄ±rken herkes orayÄ± doldurmayÄ± biliyor. Herkes ondan pay sahibi alabiliyor. O zaman destek verilmesi gerekiyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- AynÄ± ÅŸey futbol iÃ§in de geÃ§erli. Galatasaray'da Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r Fatih hoca geldi ve ÅŸu anda da Fatih hocanÄ±n arkasÄ±nda Galatasaray futbol takÄ±mÄ± birleÅŸti. Yoksa hatÄ±rlayÄ±n 3 ay Ã¶ncesi Galatasaray lider olmasÄ±na raÄŸmen herkes Galatasaray'Ä± eleÅŸtiriyordu. Galatasaray'Ä±n iÃ§inde herkes bir biriyle Ã§elikÅŸki iÃ§indeydi. Igor Tudor zamanÄ±nda. Neden? YÃ¶neticilerin birbirleriyle, camianÄ±n birbirleriyle olan sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ±. Ama ÅŸimdi fatih hoca geldi baskÄ±n bir karakter Fatih hocanÄ±n altÄ±nda onun toparlamasÄ±yla Galatasaray bugÃ¼n ÅŸampiyonluÄŸa ilerliyor. Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±na Fatih Terim gelmese, bÄ±rakÄ±n ÅŸampiyonluÄŸu, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ beÅŸinciliÄŸi konuÅŸuyor olurduk.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Benim Galatasaray'a karÅŸÄ± kÄ±rgÄ±n olmam sÃ¶z konusu olamaz. Ben birkere 50 yÄ±llÄ±k GalatasaraylÄ±yÄ±m. Ben GalatasaraylÄ±yÄ±m deyen herkes gibi ben de GalatasaraylÄ±yÄ±m. Ve bunu ben sadece Galatasaray'Ä±n antrenÃ¶rÃ¼ iken bunu ben sÃ¶ylemedim BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hocasÄ±yken de sÃ¶yledim, Milli takÄ±m hocasÄ±yken de, Efes'in hocasÄ±yken de ÅŸu an sÃ¶ylÃ¼yorum."Can Topsakal ve Dursun Ã–zbek beni Galatasaray'dan kopardÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Benim iÃ§in Galatasaray ile bir kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m olmaz. KiÅŸlerlen uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±m, kiÅŸilerle anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±m oldu o dÃ¶nemde ve yollarÄ±mÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Ama yollarÄ±mÄ±z ayrÄ±lÄ±rken ben sezon iÃ§i Galatasaray'dan ayrÄ±lmadÄ±m. Sezon bitti baÅŸka bir yÃ¶netim tarzÄ± benimsedi Dursun Ã–zbek ve Can Topsakal. O yÃ¶netim tarzÄ±ylanda Galatasaray'Ä±n 6-7 ay iÃ§inde geldiÄŸi nokta belli. Bu benimle alakalÄ± konu deÄŸildi. Basketbola bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ydÄ±. Basketbol sanki Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nde yÃ¼k gibi gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸlandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Hep gÃ¶revden bahsediyoruz. GÃ¶revlerini iyi yapÄ±yoruz diyoruz. TÃ¼rkiye'de starlarÄ±mÄ±z yok. Eskiden Hidayet, Mehmet Okur, Mirsad, Ä°brahim Kutluay, Orhun Ene, Harun Erdenay TÃ¼rk basketbolunun sorunu burada. StarlarÄ±mÄ±z yok. VardÄ± iÅŸte Efes'teki bu sene ki bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n en Ã¶nemli sebeplerinden bir tanesi Cedi Osman. (Ajansspor)Â