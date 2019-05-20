Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ataman ile F.Bahçeliler arasında gerginlik! Ali Koç...
Anadolu Efes'in finalde CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta, Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı...
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İşte detaylar...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında CSKA Moskova, ilk yarıyı 44-42 önde tamamladı. Çekişmeli geçen maçın sonunu daha iyi oynayan Rusya temsilcisi, sahadan 91-83 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
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Ataman ilk kez final kaybetti
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde ilk defa Avrupa finali kaybetti. Daha önce Avrupa'da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nın finallerinden zaferle ayrılan Ataman, ilk kez kupayı son maçta kaybetme üzüntüsü yaşadı.
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Anadolu Efes sezonu kupayla taçlandıramadı
Anadolu Efes, tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için son adımı atamamanın üzüntüsünü yaşadı. Geçen sezon ligde normal sezonu 16. ve son sırada bitiren, bu yıl ise yaptığı yatırımla finale kadar gelerek büyük bir başarı elde eden lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın zirvesine çıkmayı son maçta kaçırdı.
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Türk takımları 3. kez finalde yenildi
Türk takımları, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez final kaybetti. Fenerbahçe, 2016 ve 2018'de, Anadolu Efes ise 2019'da final oynamasına rağmen şampiyonluğa uzanma fırsatını kullanamadı.
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Fenerbahçeli taraftarlarla Ergin Ataman tartıştı
Fenerbahçeli taraftarlar, final maçında Anadolu Efes'e destek verirken, başantrenör Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
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Maçın son saniyelerinde aleyhine küfürlü tezahürat yapan sarı-lacivertli taraftarlara Ataman sert bir tepki verdi.
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Tecrübeli başantrenör, tribünlerle bir tartışma yaşadı.
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Anadolu Efesli taraftarlar da Fenerbahçelilere tepki verdi ve taraftar grupları arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın çıktığı bölgeye giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da taraftarlardan sakin olmalarını istedi ve olay daha da büyümeden yatıştı.
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Daha sonra sarı lacivertli taraftarlar Ataman'ın kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü.
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Ataman'ın ettiğin küfrün yayıncı kuruluş kamerasına yansıdığını iddia eden Fenerbahçeli taraftarlar kendi aralarında da ikiye bölündü.
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İki Türk takımının Final Four'da mücadele ettiği organizasyonun sonunda maalesef istemediğimiz görüntüler oluştu.
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"Özür bekliyorum"
Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli camiadan özür beklediğini söyledi...
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O anlar Süleyman Arat'ın objektifine böyle yansıdı...
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Tarihinde 3. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ilk kez şampiyon olma fırsatını kullanamadı.