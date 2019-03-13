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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
13 Mart 2019 - 10:39,

Asrın transfer bombası internete sızdı! 950 milyon euroya...

İspanyol devi, Zinedine Zidane’la birlikte yeniden dünya futboluna damgasını vurmak için harekete geçti.

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Fransız teknik adama, gelecek sezon için astronomik bir transfer bütçesi verilecek. Hedefte ise dünya yıldızları var...

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İspanyol devi Real Madrid’e 3’ü üst üste Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 kupa kazandıran Zinedine Zidane, geçen sezon sonunda ayrıldığı kulübüne yaklaşık 9 ay sonra geri döndü.

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Önceki gün 2022’ye kadar sözleşme imzalayan Zidane, “Real Madrid tekrar eski ruhunu kazandığında bazı şeyler tekrardan yer değiştirecek ve bazı takımlara gereken ders verilecek. O koltuğa en büyük olan kulüp oturacak” diyerek iddialı ifadeler kullanmıştı.

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Zidane’ın, Başkan Florentino Perez ile yaptığı toplantıda gelecek sezon hem ligde Barcelona’nın egemenliğini yıkmak hem de Avrupa’da tekrar zirveye yerleşmek adına transferde yıldız oyuncuları transfer edeceği öğrenildi.

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6 yıldız gelecek
Perez’in, Fransız teknik adama yaklaşık 950 milyon Euro’luk (Yaklaşık 5.8 milyar TL) bir bütçe vereceği ve toplamda 6 ismin kadroya katılacağı bildirildi.

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Gareth Bale, İsco ve Toni Kroos gibi yıldızların da satılarak, transfer bütçesine kaynak sağlanacağı öğrenildi.

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İşte internete sızan Zidane’ın transfer listesi şu şekilde:

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Neymar (PSG)

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David De Gea (Manchester United)

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

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Eden Hazard (Chelsea)

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Paul Pogba (Manchester United)

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Kylian Mbappe (PSG)

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Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

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Zinedine Zidane'ın Real Madrid tarihine kazınan unutulmaz anları... (VİDEO)

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