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Aslan'dan çılgın takas! Sinan Gümüş'ü verip...

Transferde önceliğini sol beke veren Galatasaray, nokta atışı yaparak bu sorunu çözmek istiyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Juventus'lu Asamoah listenin ilk sırasında ve Cimbom bu transferde şartları sonuna kadar zorluyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Bonservisi elinde olan Patrice Evra ile İnter'li Davide Santon ve Atletico Madrid'den Felipe Luis diğer adaylar.

Fotoğraflar: Arşiv
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Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in raporuyla Bursasporlu Aziz Behich'i de güçlü bir aday olarak gündemine aldı. Yönetim, 19 kez Avustralya Milli Takımı forması giyen Türk kökenli futbolcuyu takas+para formülü ile renklerine katmak istiyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Kulüpten sızan bilgilere göre, Timsah'a Behich'e karşılık Sinan Gümüş'ü önerecek olan sarı-kırmızılılar, bir miktar da para teklif edecek. Galatasaray, harekete geçmek için Asamoah'ın durumunun netleşmesini bekliyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Forvete oyuncu arayan ancak maddi güçlük yaşayan Bursaspor'un Sinan+para teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor. Aziz Behich, defanstaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili. 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 5 gol atarak Galatasaraylı Maicon'la birlikte ligin en golcü defans oyuncusu oldu.

Fotoğraflar: Arşiv
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Behich'in talipleri Cimbom'la sınırlı değil. Diğer iki dev Fenerbahçe ve Trabzonspor da Fatih Terim'in çok beğendiği oyuncuyla yakından ilgileniyor. (Fotomaç)

TransferGalatasaraySol bektakas

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