Aslan milli yıldızı kapıyor... İmza çok yakın!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Lider Galatasaray, yeni sezon için düğmeye bastı. Transferde liste hazırlandı... Fatih Terim'in gözdesi ise belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ve Galatasaray gözünü transfere çevirdi... Sarı kırmızılıların hedefinde bir çok isim var. Ancak, yerli oyuncu listesinde ise milli bir yıldız en tepede duruyor. Fatih Terim de ısrarla onu istiyor... Yıldız futbolcu da imzaya hazır. İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2019’dan itibaren yabancı sayısının azalacak olması, Galatasaray’ı transferde yerli oyunculara yöneltti. Teknik direktör Fatih Terim’in yurt içindeki bir numaralı hedefi ise Emre Akbaba...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye Futbol Direktörlüğü yaptığı dönemde Emre’yi ilk kez A Milli Takıma çağıran İmparator, yeni sezonda başarılı futbolcuyu Sarı-Kırmızılı formayla görmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu konuda Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak nabız yoklarken, Emre’nin bonservisi için Aytemiz Alanya kulübüyle temas kurduğu öğrenildi. Devre arasında Başakşehir’in kapısından dönen 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu için o süreçte Aytemiz Alanya kulübü yaklaşık 5 milyon Euro bonservis talep etmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güney ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 9 gol 7 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. A Milli Takım’ın son kadrosuna da çağrılan yıldız oyuncu, orta sahanın merkezinde hem 8 hem de 10 numara olarak görev yapabiliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, oyun tarzını çok beğendiği Emre’den aynı Selçuk İnan örneğindeki gibi uzun yıllar Galatasaray’ın faydalanabileceğini düşünüyor. (Fanatik)