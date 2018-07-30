Aslan golcüsünü buldu! Gomis transferi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezona damgasını vuran isim Gomis'in menajerine, "İyi bir teklif getirirseniz bırakmaya hazırız" mesajı veren Galatasaray bir yandan da golcü arayışını sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da gündem Gomis... Tecrübeli oyuncu ile ipler kopabilir. Peki yerine kim gelecek. İşte o isim...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-kırmızılılara, Milan'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Andre Silva önerilse de teknik heyetin forvet transferinde önceliği Ahmed Musa. Nijerya forması ile Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Ahmed Musa'nın bonservisi Leicester City'de. İngilizler iki sene önce 20 milyon Euro bonservis ödediği 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor ancak Ahmed Musa, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddetti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Premier Lig'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar bekleme kararı alan Galatasaray, 9 Ağustos'tan sonra Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çalacak ve Nijeryalı forveti kiralamaya çalışacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, Ahmed Musa'nın oyun stilini 2012-13 sezonunda gol kralı yaptığı Burak Yılmaz'a çok benzetiyor. Müslüman olan 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şu ana kadar 5 hazırlık maçı yapan Galatasaray'da en fazla süre alan isim 442 dakika ile Lionel Carole oldu. Teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmemesine rağmen Carole'ü oynatarak piyasa yapmasını sağladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sol bekte tercihi Nagatomo olan İmparator, Carole'ü gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız sol beki 1.5 milyon Euro'ya satmayı ve Emre Akbaba transferi için bütçe oluşturmayı planlıyor. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'i çileden çıkaran o anlar... Club Africain - Galatasaray maçı içerisindeki sertlik, sarı-kırmızılı teknik heyeti çileden çıkardı. Maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler GSTV'ye aittir.)