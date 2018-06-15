Aslan gibi transfer! 24 milyon Euro'luk bomba...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA kısıtlaması nedeniyle kemer sıkan Mustafa Cengiz yönetimi, dünyaca ünlü yıldıza kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor!
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Fotoğraflar: Arşiv
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar bombayı patlatıyor!.. UEFA ile Finansal Fair Play konusunda 4 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor.
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Bu yüzden kiralık oyuncuların isimleri öne çıkıyor. Fernando’nun yanına, Donk’la forma rekabetine girişecek Şampiyonlar Ligi ayarında bir yıldız arayan Galatasaray, daha önce de ilgilendiği yıldız oyuncuda karar kıldı. İşte detaylar...
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Bu isim Giannelli İmbula! Bir yandan Fransız yıldızla temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da Stoke City yönetimiyle görüşmelere başladı.
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Geçtiğimiz sezon Igor Tudor’un alınmasını istediği isimler arasında yer alan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 1 Şubat 2016’da Porto’dan 24 milyon 250 bin Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
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Ancak Ada’da uyum sorunu yaşayan İmbula, geçen sezon Fransız ekibi Toulouse’da kiralık olarak görev yaptı. Yönetim, küme düşen Stoke City’li yetkililerle masaya oturup, İmbula’yı kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.
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Oyuncunun da Devler Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmek istediği öğrenildi. İmbula’nın Stoke City’le sözleşmesi 2021’de sona eriyor.
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Küme düşmesine rağmen Stoke City, gelecek sezon yeniden Premier Lig’e dönme hesapları yapıyor. Bu yüzden takımda Badou Ndiaye gibi isimleri tutmayı hedefliyor.
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Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro’ya sattığı Senegalli yıldızı kiralamak için teklif yaptı. Ancak Stoke City, oyuncunun gelmek istemesine rağmen Ndiaye’yi takımda tutmak istediklerini iletti. Bu yüzden yönetimin rotası İmbula’ya döndü. (Haber Türk)