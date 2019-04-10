Asıl rekabet saha dışında! Ticari imparatorluk...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günümüz dünya futboluna damga vuran iki isim. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi. İki yıldız sürekli çekişme halinde ve hangisinin daha iyi bir oyuncu olduğu tartışma konusu.
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İki dünya yıldızı futbolda rakip halindeyken futbol dışı konularda da adeta mücadele içindiler.
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Ronaldo ve Messi futbol dışında ticarette resmen kapışıyorlar.
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31 yaşındaki Lionel Messi, Mallorca'daki Seasun Fona'yı satı aldı.
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34 yaşındaki Ronaldo ise memleketi Portekiz'de Madeira ve Lizbon'da Pestana CR7 otel zincirini kurdu.
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Arjantinli futbolcu İbiza'da yer alan sadece yetişkinlere özel 52 odalı lüks otel Mim İbiza Es Vive'yi aldı. Bu otelin çarpıcı bir teras barı ve görkemli bir havuz ile çevrili.
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Ronaldo ilk otelini 2016 yılında Madeira'da açtı. Sezon boyunca gecelik 79 pound gibi düşük fiyatlı odaları olmasına rağmen 4 yıldızlı lüks bir puana sahip.
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Pestana CR7 otelin banyoları futbol çimi temalı.
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Messi'nin otelinde futbol anılarına dair eşyalar bulabilirsiniz.
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Ronaldo'nun otelinde konuklar için langırt bulunmakta.
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Ronaldo, Fas'ta Marakeş'e lüks bir otel yapmayı düşünüyor. O otelin tasarımları da göz alıcı. New York’taki Trump Tower’da 12 milyon sterlinlik bir daireye sahip olan Portekizli, Pestana CR7 markasını Big Apple, Paris, Madrid ve Marakeş'e götürmek istiyor.
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Lionel Messi'nin La Liga kariyerinde attığı en güzel 10 gol...