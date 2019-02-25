Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Asi kaleci İngilizleri çıldırttı: "Bir daha o formayı giymesin"
Lig Kupası Finali'nde kaleci Kepa Arrizabalaga'nın hocasına karşı gelerek oyundan çıkmayı reddetmesi ona pahalıya mal oldu. İngiliz basınında İspanyol kaleci adeta yerden yere vuruldu.
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İngiltere Lig Kupası Finali'nde oyundan alınmayı reddederek hocası Maurizio Sarri'yi çılgına döndüren kaleci Kepa Arrizabalaga, Ada basının birinci gündemi oldu.
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Sarri, penaltılarda daha iyi olduğunu düşündüğü Caballero'yu oyuna almak isterken, İspanyol file bekçisi bunu reddetti. Sarri sinirden üstünü başını yırttı.
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Sonuç olarak Manchester City penaltılarda 4-3 kazandı. Bu jesti sonrası takımını kurtaramayan Arrizabalaga günah keçisi ilan edildi. İngiltere'deki yazarlar 24 yaşındaki file bekçisini yerden yere vurdu.
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Daily Mail'den Chris Sutton, bu olayın bir kepazelik olduğunu ve Kepa'nın bir daha Chelsea forması giymemesi gerektiğini söyledi. İşte o yazıdan satırbaşları:
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"Bundan sonra Kepa bir daha Chelsea forması giymemeli. Değişikliği reddetmek utanç verici bir durum. Mide bulandırıcı. Futbol sahalarında böyle bir şeyi hiç görmedim.
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"Teknik direktöre saygısızlıktan başka bir şey değil. Bu olay gençlere nasıl örnek olacak?"
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Bu olay tamamen Sarri'yi yaraladı. Böyle bir şey ben futbol oynadığımda gerçekleşseydi kaleciyi sürükleyerek sahadan çıkarırdık. Wembley'de bir Chelseali oyuncu bunu yaptı mı?
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Şimdi Sarri soyunma odasında oyuncularının karşısında nasıl durup onlara laf dinletecek?
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Kepa ayrıca Willy Caballero'ya da saygısızlık yaptı ve ilişkileri elbette zedelenecek.
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Sarri adına üzülüyorum. Takım iyi oynamasa da sonuna kadar savaşarak maçı kazanacak bir noktaya gelmişlerdi.
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Son dönemlerde aldığı kötü sonuçların ardından Chelsea'den kovulmanın eşiğine gelen İtalyan teknik adam, Lig Kupası'nı alarak kredi kazanmak istiyordu.
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Oyuna girmek için bekleyen Urugaylı kaleci, arkadaşının tavrına böyle tepki verdi.
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Kepa'nın maçtan sonra göz kırpması ise laubalilik olarak yorumlandı. Genç file bekçisi diken üstünde.