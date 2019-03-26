Asena Atalay ofsayta düştü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAsena Atalay ofsayta düştü!
GeriFutbol Asena Atalay ofsayta düştü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim
26 Mart 2019 - 08:56,

Asena Atalay ofsayta düştü!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, 7 yaşındaki oğulları Çınar'ı kullanarak kendisinden para koparmakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'dan sürpriz hamle geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

Erkin'in "Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını tavsiye ediyorum ve beni rahat bırakmasını umut ediyorum" dediği Atalay cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

2/12

Atalay, sosyal medyada ücretli reklam yapmaya başladı.

3/12

Genç kadın, önce gün de Instagram'da bir markanın zayıflama çayını tanıttı.

4/12OFSAYTA DÜŞTÜ

OFSAYTA DÜŞTÜ

Sosyal medyayı gelir kapısı haline getiren Asena Atalay, ilk işinde ise ofsayta düştü.

5/12

Öyle ki son dönemde zayıflama ürünleri nedeniyle pek çok kişinin sağlığı olumsuz etkileniyor.

6/12

Sağlık Bakanlığı bu konuda da sıkı denetim uyguluyor.

7/12

Bu durum da Atalay'ın yeni işinin çok da kalıcı olmadığını gösterdi.

8/12

Ancak Atalay 'm kendi parasım kazanması ise "Caner'e müjde" dedirtti.

9/12
10/12
11/12
12/12

Dünyanın birçok ligi CANLI yayınla Misli.com'da, listeyi görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

İki şok birden! Anlaşmaya vardılar...

Asena Atalay ofsayta düştü!

Fenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!

Cristiano Ronaldo depremi! Yıkıldılar...