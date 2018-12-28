Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Artı 1 yıl 5 ayı kurtarma teklifi! İşte Şenol Güneş gerçeği...
Şenol Güneş ile ipler kopuyor mu, birleşiyor mu?
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‘Takıma, ‘hocayı yedirmeyiz, toparlanın’ mesajı verildi ve seçim yatırımı yapıldı’ diye düşünenler de var ama bence bu teklif 5 ayı kurtarma hamlesi. Bugün imzalar atılsa bile sezon sonu sözleşme bir kez daha masaya yatırılacak ama sona erdirilmek için.
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Kasımpaşa maçındaki 4-1’lik hezimetten dakikalar sonra herkes Beşiktaş’a hoca beğenmeye başlamıştı bile. Kulislerde dolaşan iki isim vardı:
1-) Guti.
2-) Tamer Tuna.
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Guti, zaten geldiği günden beri Şenol Güneş’in başında Demokles’in Kılıcı misali duruyor. En azından ‘Güneş’li günler’ sonrası için onun geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu.
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Diğer yandan ‘acil yardım düğmesi’ne basılması gerekirse bunun da Tamer Tuna olması kuvvetle muhtemeldi. Fikret Orman da defalarca Tuna’yı bir gün Beşiktaş’ın başına geçeceğini düşündüğünü söylemişti. İddialara göre Kasımpaşa maçından sonra yönetimin etkili isimlerinden biri Guti’ye, “Takımı çalıştırır mısın” diye sordu. Bu soru, Güneş’in de kulağına gitti.
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24 SAATTE NE DEĞİŞTİ?
Hal böyleyken, ne oldu da yönetim çarşamba akşamı Güneş’e oy birliğiyle 1 yıl daha sözleşme önermeyi kararlaştırdı? Çünkü bir gün öncesinde Fikret Orman, Umut Güner ve Şenol Güneş yemekte buluştu ancak bu konunun konuşulduğuna dair bir malumat sızmadı. Onu da geçelim Orman, yemekten sonra akşam NTV’ye çıktı ve programda Güneş ile yıl sonuna kadar devam edeklerini söyledi
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Daha uzun sözleşme yapılmamasının gerekçesinin de mayıstaki seçim olduğunu vurguladı. Peki 24 saatte ne değişti? Mayısta seçim yok mu? Var! Geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesine mal olan Fenerbahçe kupa derbisi sonra yönetimle Güneş arasında bir satranç oynanıyor. Yönetim sezon sonu taraftar baskısından ötürü Güneş’i göndermeyi göze alamadı.
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AYRILALIM DİYENE KİMSE HAYIR DEMEZDİ
Gelelim bu sezona... Devre kapandı ve ortada Avrupa’dan elenmiş, ligde liderin 9 puan gerisinde ve Türkiye Kupası’nda geçen sezondan ötürü diskalifiye olmuş bir takım var. Bu tablo karşısında iki taraf da karşısındakinin adım atmasını bekler hale gelmişti. Yani Güneş, “Gidiyorum” dese yönetim, “Kal” demeyecek veya yönetim, “Hocam teşekkür ediyoruz” dese, Güneş de “Gitmem” demeyecekti. Ama yönetim Güneş’e “1 yıl daha” dedi. Bu teklif ne anlama geliyor.
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Takıma, “Hocayı yedirmeyeceğiz. Toparlanın” mesajı verildi. Mayıstaki seçim öncesi yatırım yapıldı. Güneş’ten ötürü yapılacak eleştirilerin önü kapatıldı. Ama bence bu teklif 5 ayı kurtarma hamlesi. İki tarafa da vakit kazandıracak bir teklif. Güneş, milli takıma gitme ihtimali doğarsa sözleşmeyi fesheder. Yönetim şampiyon olunsun veya olunmasın, tazminatı ödeyip sözleşmeyi fesheder. Peki imzalar atılacak mı?
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SEÇİM ÖNCESİ YATIRIM
1-Teklifte ne yazacağı mühim. “Mevcut şartlarda 1 yıl daha devam mı” yoksa kriz nedeniyle, daha düşük ücretli bir “Feda sözleşmesi mi” önerilecek?
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2-Güneş açısından teklifin samimiyeti, küçük de olsa bir zammın yapılmasıyla ölçülecek. Aynı veya daha düşük ücretli sözleşme önerilirse “Şimdi Güneş düşünsün” demek olacak. Güneş, “Hayır” derse, taraftar önünde yönetimin eli güçlenecek; “Evet” derse de taraftar bir değil, iki kere heykelini dikmek isteyecek!
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Sonuç olarak bu ‘artı 1 yıl’ esasen 5 ayı kurtarma ve gelecekteki hamleler için zaman kazanma hamlesi olarak görünüyor. Mevcut durumda iki tarafın da işine geliyor.
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Bugün imzalar atılsa bile sezon sonu bu sözleşme bir kez daha masaya yatırılacak ama sona erdirilmek için. 24 saatte değişen tavrın başka bir okuması yok.
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"Görevimin başındayım"
Şenol Güneş, Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...