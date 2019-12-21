Arteta Arsenal'e imza attı, Fenerbahçeliler kahroldu

Genç teknik adam Arteta yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir gecede olmayacağını bilecek kadar gerçekçiyim ancak kadroda çok fazla yetenekli ve akademiden gelen çok sayıda genç oyuncu var. Bu benim için büyük bir onur, Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biri..." ifadelerini kullandı.