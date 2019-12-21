Arteta Arsenal'e imza attı, Fenerbahçeliler kahroldu
Premier Lig ekibi Arsenal'de beklenen teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Bu durum Fenerbahçelilerin hoşuna gitmedi.
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Arsenal'de teknik direktörlük görevine Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta getirildi.
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Genç teknik adam Arteta yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir gecede olmayacağını bilecek kadar gerçekçiyim ancak kadroda çok fazla yetenekli ve akademiden gelen çok sayıda genç oyuncu var. Bu benim için büyük bir onur, Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biri..." ifadelerini kullandı.
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Arteta, göreve başladığı ilk gün sorulan soru üzerine, "Mesut Özil bizim için çok büyük bir oyuncu. Takıma neler getirebileceğini biliyorum." dedi. Mesut da Arteta için 'Hoş geldin' paylaşımında bulundu.
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FENERBAHÇELİLER KARAMSAR AMA...
Mesut Özil transferini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar ise; iki eski takım arkadaşının teknik direktör-futbolcu olarak yeniden bir araya gelmesiyle karamsarlığa kapıldı.
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Sarı lacivertli taraftarlar Arteta'nın Mesut'un ayrılığına onay vermeyeceği görüşünde fakat İngiliz gazeteleri duruma farklı bakıyor.
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İngiliz basınında Guardian'da yer alan habere göre; beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil Fenerbahçe yolunda.
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Gazeteye göre yeni hoca Mikel Arteta; takım omurgasını Aubameyang, Lacazette ve Xhaka omurgasıyla şekillendirecek. Bu doğrultuda Mesut Özil'in ayrılığına onay verebilir.
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Fenerbahçe'nin sezon başı yaptığı yardım kampanyasında başkan Ali Koç, Mesut Özil için sözleşme bitiş tarihini işaret etmişti. Sarı lacivertli taraftarlarda dabu yönde beklenti oluştu.
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2013 yılında Arsenal'e 47 milyon euro karşılığında transfer olan Mesut Özil, son iki sezondur tartışılıyor.
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Bu süreçte istediği forma şansını bulamayan Mesut, son hocası Emery ile problem yaşıyordu.