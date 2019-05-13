Arşivden neler çıktı neler! İlk defa göreceksiniz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Serhat Akın - Ali Güneş
3/122
Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..
4/122
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
5/122
Semih Şentürk
6/122
7/122
Rıdvan Dilmen
8/122
Serhat Akın
9/122
Fatih Akyel - Ümit Özat
10/122
Okan-Suat-Emre
11/122
Hagi - Sergen Yalçın
12/122
13/122
14/122
İlhan Mansız (2002)
15/122
Ersun Yanal, Denizlispor şampiyonluğu
16/122
Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.
17/122
Hidayet Türkoğlu
18/122
Şenol Güneş - Alpay Özalan
19/122
Süleyman Seba - Aziz Yıldırım
20/122
Tolunay Kafkas
21/122
Alpay-Rıdvan-Sergen
22/122
Emre Belözoğlu
23/122
Ceyhun Eriş
24/122
Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında
25/122
Rüştü Reçber
26/122
Rüştü - Ali Şen
27/122
Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım
28/122
Rıza Çalımbay
29/122
Olcay Şahan
30/122
31/122
Rüştü Reçber ve ailesi
32/122
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
33/122
Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber
34/122
Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan
35/122
Rüştü Reçber
36/122
37/122
Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...
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Ümit Özat...
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Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...
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Hagi - Bülent Korkmaz
43/122
Alpay-Engin
44/122
Metin-Ali Feyyaz
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Mircea Lucescu
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Sergen Yalçın - Fatih Akyel
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Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...
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Claudio Taffarel
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Gökhan Töre
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Capone - Taffarel
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Fikret Orman
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65/122
Alpay Özalan
66/122
Emre Belözoğlu
67/122
Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız
68/122
Popescu - Hagi
69/122
70/122
Hugo Almeida
71/122
Werner Lorant'ın imza töreni
72/122
Emre Belözoğlu
73/122
İsmail Köybaşı
74/122
Atınç Nukan
75/122
Ricardo Quaresma
76/122
Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim
77/122
Burcu Hakyemez
78/122
Carlos Arroyo
79/122
Lukas Podolski
80/122
Ricardo Quaresma
81/122
Atiba Hutchinson
82/122
Gökhan Saki
83/122
Lucescu - Sinan Engin
84/122
Jose Sosa
85/122
Kenan Sofuoğlu
86/122
Jose Sosa
87/122
Jose Sosa
88/122
Rıza Kayaalp
89/122
Fikret Orman
90/122
Cedi Osman
91/122
Gökhan Zan - Ümit Aydın
92/122
Gürkan Uygun
93/122
Gürkan Uygun
94/122
Hagi - Tugay Kerimoğlu
95/122
96/122
Alpay Özalan
97/122
İsmail Köybaşı
98/122
Jermaine Jones
99/122
Jermaine Jones
100/122
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Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..