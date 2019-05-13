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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Hürriyet
13 Mayıs 2019 - 07:41,

Arşivden neler çıktı neler! İlk defa göreceksiniz...

Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...

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1/122
2/122

Serhat Akın - Ali Güneş

3/122

Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..

4/122

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

5/122

Semih Şentürk

6/122
7/122

Rıdvan Dilmen

8/122

Serhat Akın

9/122

Fatih Akyel - Ümit Özat

10/122

Okan-Suat-Emre

11/122

Hagi - Sergen Yalçın

12/122
13/122
14/122

İlhan Mansız (2002)

15/122

Ersun Yanal, Denizlispor şampiyonluğu

16/122

Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.

17/122

Hidayet Türkoğlu

18/122

Şenol Güneş - Alpay Özalan

19/122

Süleyman Seba - Aziz Yıldırım

20/122

Tolunay Kafkas

21/122

Alpay-Rıdvan-Sergen

22/122

Emre Belözoğlu

23/122

Ceyhun Eriş

24/122

Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında

25/122

Rüştü Reçber

26/122

Rüştü - Ali Şen

27/122

Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım

28/122

Rıza Çalımbay

29/122

Olcay Şahan

30/122
31/122

Rüştü Reçber ve ailesi

32/122

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

33/122

Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber

34/122

Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan

35/122

Rüştü Reçber

36/122
37/122

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...

38/122
39/122

Ümit Özat...

40/122

Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...

41/122
42/122

Hagi - Bülent Korkmaz

43/122

Alpay-Engin

44/122

Metin-Ali Feyyaz

45/122

Mircea Lucescu

46/122

Sergen Yalçın - Fatih Akyel

47/122
48/122
49/122

Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...

50/122
51/122
52/122
53/122

Claudio Taffarel

54/122

Gökhan Töre

55/122

Capone - Taffarel

56/122

Fikret Orman

57/122
58/122
59/122
60/122
61/122
62/122
63/122
64/122
65/122

Alpay Özalan

66/122

Emre Belözoğlu

67/122

Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız

68/122

Popescu - Hagi

69/122
70/122

Hugo Almeida

71/122

Werner Lorant'ın imza töreni

72/122

Emre Belözoğlu

73/122

İsmail Köybaşı

74/122

Atınç Nukan

75/122

Ricardo Quaresma

76/122

Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim

77/122

Burcu Hakyemez

78/122

Carlos Arroyo

79/122

Lukas Podolski

80/122

Ricardo Quaresma

81/122

Atiba Hutchinson

82/122

Gökhan Saki

83/122

Lucescu - Sinan Engin

84/122

Jose Sosa

85/122

Kenan Sofuoğlu

86/122

Jose Sosa

87/122

Jose Sosa

88/122

Rıza Kayaalp

89/122

Fikret Orman

90/122

Cedi Osman

91/122

Gökhan Zan - Ümit Aydın

92/122

Gürkan Uygun

93/122

Gürkan Uygun

94/122

Hagi - Tugay Kerimoğlu

95/122
96/122

Alpay Özalan

97/122

İsmail Köybaşı

98/122

Jermaine Jones

99/122

Jermaine Jones

100/122
101/122

Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..

102/122
103/122

Jose Sosa

104/122
105/122
106/122
107/122
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