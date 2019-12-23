Arsenal'de Arteta etkisi: Mesut Özil bile...

"Mesut sakatlandığı için Everton maçında oynamadı ama sakat olmasa bile kadroya almazdım. Çünkü bir Arsenal futbolcusundan beklemediğim bir hareket sergilediğini ona göstermek istiyorum. Bu benim kararım. Bundan sonra kararları ben vermeyeceğim ama en azından benim düşüncem bu yönde" açıklamalarında bulunmuştu.