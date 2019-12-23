Çeviri: Ahmet Olcay Ergin
Arsenal'de Arteta etkisi: Mesut Özil bile...
Arsenal Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 37 yaşındaki eski futbolcusu Mikel Arteta'yı getirdi.
Unai Emery'nin ayrılmasının ardından Kuzey Londra ekibinin başına geçici olarak eski futbolcu Freddie Ljungberg getirilmişti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Brighton maçının ardından tartıştığı ve hocasına küfür ettiği ekranlara yansımıştı.
Arsenal'de Unai Emery döneminden bu yana Mesut Özil'in takımdaki geleceği konusunda hep tartışmalar yaşanmıştı. Emery, Özil'i aldığı yüksek ücret ve gösterdiği performanstan dolayı gözden çıkarmıştı.
Emery'den sonra geçici olarak takımın başında bulunan Ljungberg de yıldız futbolcuyla anlaşamadı. Emery ile uyumsuzluk yaşayan ve o sezon çok az forma şansı bulan Özil'in Manchester City maçında oyundan alınmasına verdiği tepkinin yanlış olduğuna değinen Ljungberg şunları söylemişti: "Manchester city maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki taraftarların hoşuna gitmedi. Bu durum bana sorulduğunda 'Arsenal'de böyle davranmayız' cevabını vermiştim."
"Mesut sakatlandığı için Everton maçında oynamadı ama sakat olmasa bile kadroya almazdım. Çünkü bir Arsenal futbolcusundan beklemediğim bir hareket sergilediğini ona göstermek istiyorum. Bu benim kararım. Bundan sonra kararları ben vermeyeceğim ama en azından benim düşüncem bu yönde" açıklamalarında bulunmuştu.
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