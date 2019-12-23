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Futbol
Çeviri: Ahmet Olcay Ergin
23 Aralık 2019 - 12:03,

Arsenal'de Arteta etkisi: Mesut Özil bile...

Arsenal Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 37 yaşındaki eski futbolcusu Mikel Arteta'yı getirdi.

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Unai Emery'nin ayrılmasının ardından Kuzey Londra ekibinin başına geçici olarak eski futbolcu Freddie Ljungberg getirilmişti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Brighton maçının ardından tartıştığı ve hocasına küfür ettiği ekranlara yansımıştı.

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The Sun'da yer alan habere göre Arsenal'de göreve başlayan Arteta'nın takımın havasını değiştirdiğine değinildi. Haberde takımda pozitif bir havanın oldu ve idmanda Mesut Özil'in ''bile'' motive olduğu yazıldı.

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Arsenal'de Unai Emery döneminden bu yana Mesut Özil'in takımdaki geleceği konusunda hep tartışmalar yaşanmıştı. Emery, Özil'i aldığı yüksek ücret ve gösterdiği performanstan dolayı gözden çıkarmıştı.

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Emery'den sonra geçici olarak takımın başında bulunan Ljungberg de yıldız futbolcuyla anlaşamadı. Emery ile uyumsuzluk yaşayan ve o sezon çok az forma şansı bulan Özil'in Manchester City maçında oyundan alınmasına verdiği tepkinin yanlış olduğuna değinen Ljungberg şunları söylemişti: "Manchester city maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki taraftarların hoşuna gitmedi. Bu durum bana sorulduğunda 'Arsenal'de böyle davranmayız' cevabını vermiştim."

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"Mesut sakatlandığı için Everton maçında oynamadı ama sakat olmasa bile kadroya almazdım. Çünkü bir Arsenal futbolcusundan beklemediğim bir hareket sergilediğini ona göstermek istiyorum. Bu benim kararım. Bundan sonra kararları ben vermeyeceğim ama en azından benim düşüncem bu yönde" açıklamalarında bulunmuştu.

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Yeni teknik direktör Arteta'nın gelişiyle Mesut Özil'in idmanlarda istekli görüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu gelişme taraftarları da memnun etmiş durumda. Topçular'ın taraftarları Mesut Özil'in performansının yeninden artması yeni bir transfer etkisi yaratacağı ve paslanan takımın kendine geleceği görüşünde.

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Yeni patron Arteta koçluk yöntemlerinin en iyi oyuncuyu bile en başa döndürüp, yanlış yönlendirilebileceğini savunuyor. Takıma katıldığında kulübün resmi sitesine konuşan Arteta şu açıklamaları yapmıştı:

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Bu büyük bir onur. Arsenal, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Oyunda en iyi kupalar için yarışmalıyız. Kulüpteki kıdemli insanlarla yaptığım tartışmalarda bana çok açıklık getirdi. Hepimiz bunu başarmak için yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz, ancak yapacağımızdan eminim. Bir gecede olmayacağını bilecek kadar gerçekçiyim.

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37 yaşındaki Arteta, antrenörlük kariyerine 2016-17 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak başladı. Ve 2019 yılında eski takımın başına teknik direktör olarak geri geldi. City'nin büyüsü Arsenal'de gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Arteta takımı ile ilk maçı Bournemouth'a karşı olacak.

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İşte Arsenal idmanından kareler...

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