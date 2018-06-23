Arjantin'de deprem! Tarihi toplantı ve karar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na kötü başlayan, İzlanda'yla 1-1 berabere kalan, Hırvatistan'a da yenilen Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli, sorumluluğu üstüne aldı ancak ülke karışmış durumda!
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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1 puanda kalan Arjantin'de oyuncular toplantı yaptı ve hocalarının maça çıkmamasını istedi. İşte gelişmeler ve ülkeyi sallayacak karara dair detaylar...
Fotoğraflar: Ajans
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Büyük umutlarla geldiği 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda İzlanda ile berabere kalan Arjantin, ikinci maçta da beklediğini bulamadı. Hırvatistan'a 3-0 kaybederek 1 puanda kalan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli'nin taktikleri tartışma konusu oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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58 yaşındaki teknik adam ile futbolcular arasında Hırvatistan maçının ardından sinirler gerildi! Sampaoli, yaptığı açıklamayla sorumluluğu üstlenmesine rağmen oyuncular sakinleşmedi.
Fotoğraflar: Ajans
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Futbolcular, gruptaki son maçları olan Nijerya karşısında teknik direktör Sampaoli'nin takımın başında olmamasını istedi. Kendi aralarında toplantı gerçekleştiren Tangocular, Sampaoli'nin bir an önce gönderilerek Nijerya maçına çıkmamaları yönünde karar aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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Oyuncuların toplantısında ölüm kalım maçı anlamına gelen Nijerya karşılaşmasında takımın başında Burruchaga olması yönünde fikir birliği çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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55 yaşındaki Arjantinli Jorge Luis Burruchaga, son olarak 2016-17 sezonunda ülkesindeki CA Sarmiento'yu çalıştırmıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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Sampaoli, Hırvatistan maçı sonrasında açıklama yapmış ve Arjantin kadrosunun Messi'nin parlaklığını gölgelediğini ifade etmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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Sampaoli şu ifadeleri kullanmıştı: "Takım ideal seviyeye ulaşamadığı için Leo'nun performansı limitli hale geliyor. Messi'ye en iyi şekilde eşlik edecek takımı oluşturamadık"
Fotoğraflar: Ajans
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"Şu anda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyası yapamayız. Yenilgideki tüm sorumluluk benin. Oyun planını daha farklı şekilde kurgulayabilirdim. Caballero'yu suçlamanın da anlamı yok. Yediğimiz ilk golden sonra takımca duygusal olarak kırıldık."
Fotoğraflar: Ajans
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Arjantin medyası da teknik heyet ve oyuncuları eleştiri yağmuruna tutarken Arjantinli teknik direktör ve ülkenin en önemli medya kuruluşlarından TyC’nin yorumcusu Ricardo Caruso Lomdardi’den önemli bir iddia geldi.
Fotoğraflar: Ajans
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Arjantinli futbolcuların Jorge Sampaoli’yi takımda istemediğini belirten Lombardi, “Futbolcular Sampaoli’yi saf dışı bırakıp Burruchaga’yı takımın başına getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Ajans
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Lionel Messi’yi de eleştiren Lombardi, “Milli marş okunurken Messi’nin kafasını hiç yukarda görmedim. Onu televizyonda görünce depresyona giriyorum. Sahanın ortasında öylece durunca Sampaoli’nin ona kızdığını gördüm. Oyuncular Hırvatistan’a karşı değil Sampaoli’ye karşı oynadılar” şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Ajans
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Futbolcuların hiçbir şeyi önemsemediğini söyleyen Lombardi, “Bu oyuncu grubu hiçbir şeyi umursamıyor. Zaten birçok teknik direktörü görevden aldırdılar. Şimdi mazeret arıyorlar. Burada suç Sampaoli’nin değil, oyuncular çok sıradan. Messi’yi daha önce hiç görmediğim şekilde gördüm. Yürümedi, oynamadı” dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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1978 Dünya Kupası'ndaki şampiyon Arjantin takımının önemli parçalarından biri olan Ossie Ardiles'e göre, 2018 Dünya Kupası'ndaki Arjantin, tarihin en kötüsü.
Fotoğraflar: Ajans
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JORGE BURRUCHAGA KİMDİR?
Arjantin futbolunun efsaneleri arasında gösterilen Jorge Burruchaga, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda finalde Almanya’yı 3-2 yendikleri maçtaki son golü atan isim. Diego Maradona’nın da olduğu kadroyu şampiyonluğa taşıyan golü kaydeden 55 yaşındaki Burruchaga, futbolculuk kariyerinde hem ofansif orta saha hem de santrafor olarak oynamıştır. (Haber Türk)