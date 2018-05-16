Arjantin Futbol Federasyonu'ndan skandal kitapçık

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Arjantin Futbol Federasyonunun hazırladığı Dünya Kupası el kitapçığında Dünya Kupası'na giden Arjantinlilerin Rus kadınlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği şoke edici bir biçimde anlatılıyor.
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
2 / 12
Kitapçıkta 'Bir Rus kadınla birlikte olma fırsatı yakalamak için ne yapmalı?' başlığı altında Arjantinli erkeklere tavsiyede bulunuluyor.
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
3 / 12
Rusya'da yapılacak ve 14 Haziran'da başlayıp 15 Temmuz'da bitecek turnuvayla ilgili kitapçığı haberleştiren Arjantinli gazeteci Roberto Martinez "Arjantin Futbol Federasyonu, bir Rus kadını nasıl tavlayacağımızı öğretiyor" diye duyurdu.
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
4 / 12
Olayın duyulmasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu'na twitter'da tepki yağdı. Federasyon yetkililerini "eski kafalı" ve "maço" olarak tanımlayan kullanıcılar Federasyonun kitapçığında yer alan tavsiyeleri de sosyal medyadan paylaştı. Arjantin halkı kitapçığın derhal toplatılmasını istedi. AFA'nın kitabında yer alan Rus kadınlarla ilgili bilgilerden bazıları şöyle:
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
5 / 12
"Rus kızlar sıkıcı erkeklerden nefret eder. Konuşacak bir şey bulamıyorsanız, ülkenizde, ülkenizdeki geleneklerden, günlük yaşamdan bahsedin."
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
6 / 12
"Rus kadınları etkilemek için sahip olduklarından ve parandan bahsetmelisin"
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
7 / 12
"Rus kızlar da diğer kızlar gibi temizliğe, giyime ve kokuya dikkat eder. Onlar için ilk izlenim çok önemlidir."
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
8 / 12
"Onlara yatılacak kadın gibi davranılmasından hoşlanmazlar. Onlara özel ve önemli olduklarının hissettirilmesini isterler."
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
9 / 12
"Onların değerlerine ve isteklerine saygı gösterin. Seks hakkında aptalca sorular sormayın. Ruslar için seks özeldir ve kamusal alanda tartışılmaz"
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
10 / 12
"Rus kadınlar, negatif olan sadece olumsuz yönleri gören kişilerden uzak dururlar."
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
11 / 12
"Klasik sorular sormayın, orijinal olun. Sizi daha iyi tanımak isteyeceklerdir, sorularını yanıtsız bırakmayın."
CNN Türk
SON GÜNCELLEME
12 / 12
"Yeni bir yüz olduğunuz için Rus hemcinslerinize karşı avantajınız olacaktır. Kendinize güvenin"