Arjantin 6 yedi bakın Messi ne yaptı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta İspanya, konuk ettiği Arjantin'i 6-1 yendi. Sakatlığı bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçta forma giyemedi. Messi takımının 6 gol yemesinden sonra bakın ne yaptı...
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İspanya sahadan 6-1 galip ayrılırken, dünya yıldızı Messi sakatlığı yüzünden forma şansı bulamadı.
Foto: AJANSLAR
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Diego Costa, 27. dakikada ise Isco'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Foto: AJANSLAR
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Ataklarını sıklaştıran Arjantin, 39. dakikada Nicolas Otamendi ile ağları sarstı. İlk yarı İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Foto: AJANSLAR
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İkinci yarıda oyunu yeniden kontrolü altına alan İspanya'da maçın yıldızı Isco, 52. ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İspanya, 55. dakikada Thiago Alcantara, 73. dakikada da Iago Aspas'la gol buldu.
Foto: AJANSLAR
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Mücadeleden 6-1 galip ayrılan İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçta forma giyemedi. Messi takımının 6 gol yemesinin ardından tribünü terk etti.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Silinmeyen kötü hatıralar! 2010 Dünya Kupası'na damga vuran Nicolas Anelka ve Raymond Domenech kavgasının üzerinden tam 8 yıl geçti... İzlemek için videoya tıklayınız...