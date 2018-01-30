Arda’nın kardeşi Okan Turan'dan olay paylaşım! G.Saray...

Başakşehir'in sahasında Karabükspor'u 5-0 yendiği maçta tribündeki bir ismin açtığı atkı dikkat çekti. Başakşehir, sahadan 5-0 galip ayrılırken Arda Turan oyuna 54. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girdi. Maçta gol ya da asist yapamadı. Maçı tribünden izleyenler arasında Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan da vardı.
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"ÇOK OLANLAR DEĞİL, İNANANLAR KAZANIR"
Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Okan Turan, bir grup arkadaşıyla maçı izlerken "Çok olanlar değil, inananlar kazanır" atkısıyla poz verdi. Her fırsatta Galatasaraylı olduklarını dile getiren Arda ve Okan Turan kardeşler sosyal medyada tepki çekti. Bu paylaşım sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. İşte Twitter'daki Okan Turan tepkileri...
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